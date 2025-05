Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP nesta quinta-feira com necessidade de vitória

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (20) para enfrentar o Botafogo-SP em partida de risco para a equipe alviverde. Fora da zona de classificação neste momento, o Verdão precisa vencer para seguir na briga para chegar às quartas de final.





A equipe está atualmente no grupo D ao lado de São Bernardo e Ponte Preta, líder e vice-líder, respectivamente, e do Velo Clube, lanterna da chave. O Botafogo-SP, por sua vez, é o terceiro colocado do grupo A com 11 pontos. Corinthians, já classificado, e Mirassol estão nas primeiras posições, com a Inter de Limeira na lanterna.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para a partida desta quinta, o time alviverde não terá o zagueiro Gustavo Gómez e o meia Maurício à disposição. O paraguaio sofreu um estiramento na coxa e deve ficar um mês no departamento médico, enquanto o principal jogador da equipe em 2025, com cinco gols e uma assistência em oito jogos, vai passar por cirurgia no ombro direito e ficará de molho por cerca de dois meses.





Outros desfalques certos do Palmeiras são o meia Felipe Anderson e o atacante Paulinho, que evoluíram em seus respectivos tratamentos, mas seguem fora de combate.

Publicidade





“Eu não tenho um plano para o imprevisto. Há duas coisas que você não controla na vida: o tempo e o imprevisto, foi o que aconteceu. Fui obrigado logo no início a ter que improvisar, não era isso que estávamos à espera, e mais do que tudo, ficamos sem o jogador que tem sido o nosso 'abre-latas', o nosso jogador mais criativo. É por isso que temos que ter um elenco maior, porque por ano não fazemos só 30 jogos ou 34, fazemos 75, 80”, disse Abel Ferreira ao comentar a lesão de Maurício e os outros problemas físicos enfrentados pelo time.





“É fundamental o nosso elenco ter mais profundidade. Estamos trabalhando nisso. No nosso quebra-cabeças faltam peças e nós vamos continuar trabalhando em cima disso, pelo menos assim espero”, concluiu o técnico português.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: