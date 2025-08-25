Palmeiras enfrenta o lanterna Sport em busca da vice-liderança

O Palmeiras volta a campo nesta segunda-feira (25), às 19h, no Allianz Parque, diante do Sport, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado com 39 pontos, o Verdão tenta se aproximar do Flamengo e manter a pressão na briga pelo título, enquanto o adversário ocupa a lanterna com apenas 10 pontos, mas vive uma sequência de cinco jogos de invencibilidade.





O retrospecto no Allianz Parque aponta equilíbrio. Desde a inauguração do estádio, em 2014, Palmeiras e Sport se enfrentaram seis vezes no local: foram três vitórias palmeirenses, duas dos pernambucanos e um empate. A equipe de Abel Ferreira, portanto, busca ampliar a vantagem e transformar o fator casa em trunfo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para o confronto, o Alviverde não poderá contar com Raphael Veiga e Paulinho, ambos em recuperação de lesão. Além deles, Ramón Sosa segue como dúvida após realizar preparação física individual no sábado (23). A expectativa é de que Abel mantenha a base do time titular, que soma cinco vitórias nas últimas seis rodadas.





Uma provável escalação do Palmeiras tem Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emiliano Martinez, Lucas Evangelista e Maurício; Sosa (Facundo Torres), Flaco López e Vitor Roque.

Publicidade





Líder em campo





Publicidade

O Flamengo joga também segunda-feira (25), às 21h, contra o Vitória, no Maracanã. Líder da competição com 43 pontos em 19 partidas, o Rubro-Negro busca aumentar a vantagem na ponta da tabela antes da sequência decisiva que inclui outros dois compromissos pela Série A e, na sequência, a partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores contra o Estudiantes.





O técnico Filipe Luís deve contar com força máxima para o duelo, já que não planeja poupar atletas. O meia Arrascaeta, que foi dúvida recente por questões físicas, deve ser um dos titulares contra o time baiano.

Publicidade





Uma provável escalação do Flamengo tem Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.