Palmeiras enfrenta o Vasco nesta quarta no Allianz Parque

O Palmeiras enfrenta o Vasco nesta quarta-feira (1º), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão entra em campo em busca de recuperação após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo (28), em Salvador. Apesar do tropeço, a equipe de Abel Ferreira segue em terceiro, com 49 pontos, cinco atrás do líder Flamengo, que tem 54.





Para o duelo, o Palmeiras terá desfalques importantes. Paulinho e Lucas Evangelista seguem fora por lesão. O segundo passará por cirurgia e está fora da temporada. Khellven e Piquerez são dúvidas para o treinador português.

Uma provável escalação do Palmeiras para a partida tem Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque.





Do outro lado, o Vasco tenta manter o bom momento e buscar a terceira vitória consecutiva na competição. No último sábado (27), o time de Fernando Diniz venceu o vice-líder Cruzeiro por 2 a 0, em grande atuação coletiva.

O Vasco também terá ausências. Barros e Carlos Cuesta não estarão em campo: o volante cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro sofreu uma lesão no adutor da coxa contra o Cruzeiro. Matheus França também está fora devido a uma entorse no tornozelo. Por outro lado, o técnico Fernando Diniz terá o retorno de Tchê Tchê, recuperado de lesão na coxa, e que treinou normalmente nas últimas atividades.





A provável formação do Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan, Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

A partida terá como árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) e os auxiliares serão Bruno Boschilia (PR) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS).





