libertadores da américa

Palmeiras sente altitude de Quito, joga mal e perde para LDU

Redação Bonde com Agência Brasil
24 out 2025 às 10:48

Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Rio de Janeiro - O Palmeiras jogou muito mal, na noite desta quinta-feira (23) no estádio Casa Blanca, em Quito, e foi derrotado pelo placar de 3 a 0 pela LDU (Equador), na partida de ida das semifinais da Copa Libertadores da América.


Agora, o Verdão terá que lutar para alcançar ao menos uma vitória por três gols de diferença, na próxima quinta-feira (30), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, para buscar a classificação para a final nos pênaltis. Para conseguir avançar no tempo comercial, o tempo de Abel Ferreira terá que triunfar por uma vantagem de quatro gols ou mais.


Claramente sentindo os efeitos dos 2.850 metros da cidade de Quito, o Palmeiras teve um primeiro tempo para esquecer. A equipe brasileira pouco competitiva e deu aos equatorianos muito espaço para abrirem uma vantagem de três gols antes do intervalo.


O cartaz foi apresentado logo aos 15 minutos do primeiro tempo. O lateral Quiñonez passou como quis por Khellven, um dos elos fracos da defesa palmeirense na partida, e cruzou para o meio da área, onde Villamíl teve tempo de dominar, ajeitar e chutar forte para superar o goleiro Carlos Miguel.


A equipe do técnico português Abel Ferreira continuou apática na partida e, aos 26 minutos, viu a LDU ampliar com gol na cobrança de pênalti do meio-campista Alzugaray.


Com dois de desvantagem o Palmeiras passou a se arriscar mais. Porém, pouco consegue fazer no campo de ataque. Já o tempo do Equador voltou a mostrar mais efetividade aos 46 minutos, quando Bryan Ramírez fez grande jogada pela ponta direita e cruzou na medida para Villamíl, que, com muita liberdade dentro da área, chutou para voltar a superar o goleiro do Verdão.


Após o intervalo o técnico Abel Ferreira trocou muitas de suas peças. Porém, o ataque contínuo inoperante, criou apenas uma oportunidade clara, já aos 37 da etapa final, quando o atacante paraguaio Ramón Sosa ficou livre diante do gol adversário e só não marcou por causa da grande defesa do goleiro Álex Domínguez.

Esporte futebol Copa Libertadores da América Jogos da Libertadores jogo do palmeiras Palmeiras
