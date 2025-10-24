Palmeiras sente altitude de Quito, joga mal e perde para LDU

Rio de Janeiro - O Palmeiras jogou muito mal, na noite desta quinta-feira (23) no estádio Casa Blanca, em Quito, e foi derrotado pelo placar de 3 a 0 pela LDU (Equador), na partida de ida das semifinais da Copa Libertadores da América.





Publicidade

Publicidade

Agora, o Verdão terá que lutar para alcançar ao menos uma vitória por três gols de diferença, na próxima quinta-feira (30), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, para buscar a classificação para a final nos pênaltis. Para conseguir avançar no tempo comercial, o tempo de Abel Ferreira terá que triunfar por uma vantagem de quatro gols ou mais.





Publicidade

Claramente sentindo os efeitos dos 2.850 metros da cidade de Quito, o Palmeiras teve um primeiro tempo para esquecer. A equipe brasileira pouco competitiva e deu aos equatorianos muito espaço para abrirem uma vantagem de três gols antes do intervalo.





Publicidade

O cartaz foi apresentado logo aos 15 minutos do primeiro tempo. O lateral Quiñonez passou como quis por Khellven, um dos elos fracos da defesa palmeirense na partida, e cruzou para o meio da área, onde Villamíl teve tempo de dominar, ajeitar e chutar forte para superar o goleiro Carlos Miguel.





Publicidade

A equipe do técnico português Abel Ferreira continuou apática na partida e, aos 26 minutos, viu a LDU ampliar com gol na cobrança de pênalti do meio-campista Alzugaray.





Publicidade

Com dois de desvantagem o Palmeiras passou a se arriscar mais. Porém, pouco consegue fazer no campo de ataque. Já o tempo do Equador voltou a mostrar mais efetividade aos 46 minutos, quando Bryan Ramírez fez grande jogada pela ponta direita e cruzou na medida para Villamíl, que, com muita liberdade dentro da área, chutou para voltar a superar o goleiro do Verdão.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato