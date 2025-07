Palmeiras sobrevive às bombas de Hulk e bate Atlético-MG

São Paulo - O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 2 na tarde deste domingo (20), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão. Lucas Evangelista abriu o placar para o Palmeiras após cobrança de escanteio. Hulk empatou em uma linda cobrança de falta ainda no primeiro tempo.





Na segunda etapa, o time da casa marcou o segundo em lance com Vitor Roque. Ele escorou cruzamento de Piquerez para o meio da área, mas a bola tocou na coxa de Junior Alonso e tomou o rumo das redes. Gol contra.





Já perto do fim, o Palmeiras carimbou a vitória com Maurício. Vitor Roque novamente participou do lance: foi lançado, perdeu para Everson, mas aproveitou erro de passe logo na sequência e tocou boa bola para Facundo Torres, que serviu Maurício.

O Palmeiras dominou o jogo controlando as ações com bola durante boa parte dos 90 minutos. O Atlético praticamente não assustou Weverton e os dois gols de Hulk saíram de bola parada em lances isolados.





Com o resultado, o Palmeiras foi a 26 pontos e entrou no G-4 do Brasileirão. Já o clube mineiro parou nos 20 e continua no meio da tabela.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Fluminense, no Maracanã. Já o Atlético recebe o Atlético Bucaramanga (COL) na quinta-feira, às 21h30, pela Copa Sul-Americana.





EM SÃO PAULO

PALMEIRAS 3

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (Allan), Lucas Evangelista e Maurício (Emi Martínez); Facundo Torres (Veiga), Felipe Anderson (Ramón Sosa) e Vitor Roque (Luighi). Técnico: Abel Ferreira





ATLÉTICO-MG 2

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso e Arana (Caio Paulista); Alan Franco, Gabriel Menino (Rômulo) e Igor Gomes (Bernard); Scarpa (Junior Santos), Rony e Hulk. Técnico: Cuca

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)





Estádio: Allianz Parque

Gols: Lucas Evangelista, aos 32, e Hulk, aos 41 minutos do 1º tempo. Junior Alonso (contra), aos, 5, Maurício, aos 31, e Hulk, aos 45 minutos do 2º tempo

Público: 34.970

Renda: R$ 2.995.507,00





