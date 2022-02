Palmeiras tem superávit de R$ 123 mi em 2021 e vê futebol quase dobrar receita

O Palmeiras divulgou, na noite de quinta-feira (17), relatório preliminar sobre os resultados financeiros do clube no ano de 2021. O documento mostra superávit de R$ 123 milhões. Ainda não há detalhamento dos números, o que deve acontecer nos próximos meses.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O principal destaque envolve as receitas do futebol, que quase dobraram as cifras na comparação com 2020. Naquele ano, o futebol alviverde somou R$ 568 milhões de receita contra R$ 900 milhões da última temporada -a arrecadação total foi de R$ 947,6 milhões, recorde no clube.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





As despesas do departamento, por outro lado, tiveram apenas uma leve alta: passaram de R$ 656 milhões para R$ 695 milhões.





Na prática, o aumento da receita se deve muito aos dois títulos da Libertadores conquistados no mesmo ano -devido à pandemia que afetou o calendário de 2020. A premiação da final contra o Santos, disputada em janeiro, e o título em cima do Flamengo, em novembro, foram ambos registrados no acumulado de 2021.





Na temporada iniciada em 2020, o Palmeiras fechou com déficit de R$ 151 milhões, boa parte por causa, mais uma vez, da pandemia do coronavírus que afetou, além do calendário, os valores das cotas de televisão com a paralisação das competições.

Continua depois da publicidade





Com o boom nas contas, o Palmeiras tenta se manter em alta também dentro de campo. No Campeonato Paulista, a equipe alviverde é líder geral mesmo com dois jogos a menos em relação à maior parte dos adversários, devido à disputa do Mundial de Clubes.





Depois de retornar de Abu Dhabi, o time de Abel Ferreira já retomou a disputa do Estadual com reservas. Agora contra o Santo André, às 16h deste sábado (19), no Allianz Parque, a expectativa é de que o treinador português promova a volta dos titulares, com exceção de Gustavo Scarpa e Zé Rafael, lesionados.





Assim, o Palmeiras deverá ter em campo Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Jailson e Jorge; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 16h (de Brasília) deste sábado (19)

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

VAR: Thiago Luis Scarascati

Transmissão: HBO Max e Estádio TNT Sports