JOGO NAS ALTURAS

Palmeiras vai ao Equador para enfrentar a LDU pela Libertadores

Matheus Camargo - Redação Folha
23 out 2025 às 11:22

Foto: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras inicia nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), sua caminhada nas semifinais da Copa Libertadores diante da LDU, no estádio Casa Blanca, em Quito, Equador. O duelo marca o primeiro confronto entre as equipes nesta fase decisiva e promete ser um dos grandes testes do Verdão na temporada, especialmente por conta da altitude de 2.850 metros da capital equatoriana.


Com nove vitórias e apenas um empate até aqui, o time comandado por Abel Ferreira chega embalado após eliminar Universitario, do Peru, e River Plate, da Argentina, nas fases anteriores. O desafio agora é manter o alto desempenho diante de um adversário que tem sido um verdadeiro algoz de brasileiros, visto que a LDU despachou Botafogo e São Paulo nas etapas anteriores da Libertadores.

O técnico português pode promover mudanças na defesa e no meio-campo. O zagueiro Bruno Fuchs, titular nos últimos três jogos, não tem presença garantida após falhar em dois gols na derrota para o Flamengo. Murilo surge como opção para reassumir a titularidade.


No meio, Abel pode modificar o quarteto que enfrentou o Rubro-Negro, que contou com Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, em busca de maior equilíbrio fora de casa. Allan, para reforçar a marcação pelo lado direito, ou até o volante Emiliano Martínez podem pintar na formação titular do time alviverde.

A LDU, comandada pelo brasileiro Tiago Nunes, chega em boa fase. Vice-líder do hexagonal final do Campeonato Equatoriano, a equipe venceu o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 em sua última partida e teve dois dias a mais de descanso que o Palmeiras. Apesar disso, o time equatoriano enfrenta problemas: o goleiro titular Gonzalo Valle sofreu uma grave lesão no joelho e está fora do confronto. Alexander Domínguez, de 38 anos, será o substituto e fará sua estreia na atual edição da Libertadores. Além dele, o atacante Lisandro Alzugaray é dúvida e tenta se recuperar a tempo.


A partida de volta está marcada para o dia 30 de outubro, às 21h30, no Allianz Parque. O gol fora de casa não será critério de desempate nesta semifinal.

Ficha técnica


Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs), e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez (Allan), Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

LDU

Domínguez; Allala, Mina e Ade; Quintero, Villamil, Gruezo, Cornejo e Quiñonez; Estrada (Alzugaray) e Ramirez.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Estádio: Casablanca, Quito (EQU)

Horário: 21h30

Onde assistir: ESPN (TV), Disney+ (streaming)

