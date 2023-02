Para estancar crise, Londrina Esporte Clube quer 'ressuscitar' diante do Athletico

Em meio à crise que se instalou no clube pelos maus resultados deste início de temporada, o Londrina tenta juntar os cacos para se manter vivo na disputa do Campeonato Paranaense.





Pressionado e rodeado de cobranças, o Tubarão recebe o líder Athletico no domingo (26), no estádio do Café, pela última rodada da primeira fase, e precisa vencer para se classificar às quartas de final. A partida começa às 16h.







A eliminação precoce na Copa do Brasil deixou o ambiente alviceleste, que já era tenso pela campanha sofrível no Estadual, ainda mais carregado.

Dentro de campo, a alternativa encontrada mais uma vez foi trocar o comando e Edson Vieira será o terceiro treinador em 2023.



Fora de campo, diretoria executiva e grupo gestor trocam alfinetadas e até o uso das redes sociais do clube virou motivo de discórdia. Agora, o clube controla as suas mídias oficiais e a SM Sports divulga as informações do futebol nas suas contas próprias.

Ex-jogador do clube e auxiliar técnico permanente, Edson Vieira tentará levar o LEC para a próxima fase e ao mesmo tempo trazer de volta a paz. Em oitavo lugar, com 10 pontos, o Tubarão disputa a vaga com o Aruko, que também tem 10, e Azuriz, que soma oito.





O Alviceleste pode até se classificar com empate ou derrota, mas dependeria de tropeços dos dois rivais diretos. São-joseense e Cascavel, ambos com 12 pontos, também estão na disputa pelas últimas vagas.





