Para se distanciar da zona de rebaixamento, LEC precisa retomar vitórias no Café

O ponto conquistado diante do Avaí trouxe um certo alívio ao Londrina e também um pouco de esperança em busca da tão aguardada reação na Série B. O time quebrou a sequência de cinco derrotas e agora mira uma recuperação no estádio do Café para se distanciar das últimas colocações do Brasileiro.







O LEC recebe o Juventude nesta quarta-feira (28), às 21h30, pela 14ª rodada, e quer voltar a vencer após três derrotas consecutivas em casa. O Alviceleste é apenas o 14º melhor mandante da Série B, com 38% de aproveitamento. Em seis partidas, foram duas vitórias, um empate e três derrotas.

O último triunfo diante da torcida foi nos 3 a 0 contra o Ponte Preta, em 14 de maio. De lá para cá, o Tubarão perdeu para Ceará, Sport e Mirassol. Em 16º lugar, com 11 pontos, o Londrina sabe da importância de melhorar o seu desempenho em casa para reagir na competição.





O Juventude, que é o nono colocado, com 18 pontos, tem boa campanha como visitante. Em sete jogos, conquistou três vitórias e sofreu quatro derrotas.

DESFALQUES





O técnico PC Gusmão tem dois problemas para escalar o LEC para o confronto nesta quarta-feira. O lateral-esquerdo Guilherme Lacerda e o volante Moisés estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo em Florianópolis. No meio-campo, Natham deve ser o escolhido. Já na lateral, Gusmão tem dúvida.





