Para seguir no G4, Londrina EC recebe o Andraus no Estádio Café

O Londrina volta a campo nesta quarta-feira (12), no estádio do Café, onde recebe o Andraus pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. O Tubarão, atual terceiro colocado com 17 pontos, quer a vitória para seguir entre os quatro melhores.





Mesmo já garantido entre os oito, a equipe alviceleste busca a manutenção no G4 para decidir as quartas de final como mandante no segundo jogo.

“Vamos tentar vencer os dois jogos para nos garantir entre os quatro. Se vencermos os dois, não tem como ninguém passar a gente. O Andraus vem de duas vitórias, o Athletico (adversário da última rodada) é uma das grandes equipes da competição. Eu não escolho jogo fora ou em casa para ganhar. Podemos mudar estratégia fora, mas pensando na vitória sempre, nunca jogar por uma bola”, garantiu Claudinei Oliveira, após o empate por 1 a 1 com o Rio Branco, no domingo (9).





“O Andraus vem de duas vitórias. Teve a polêmica do gramado (contra o Cianorte), teve suas chances, o Cianorte também teve. É uma equipe que compete muito, põe o pé na bola, assim como a nossa, vai ser um jogo brigado. As duas equipes precisando do resultado, a gente querendo garantir o G4 e eles para sair de perto do rebaixamento. Vamos brigar pela vitória nessa partida”, seguiu o comandante.

O Londrina tem desfalques para o duelo contra a equipe de Curitiba. O lateral João Vitor e o atacante Henrique, suspensos, estão fora da partida. Os atacantes Pablo e Robson Duarte, com lesões musculares, também devem ficar fora.





Com isso, do ataque, somente Iago Teles, artilheiro do campeonato com cinco gols, estará à disposição de Claudinei Oliveira.





