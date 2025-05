Paracanoísta de Londrina conquista ouro na Copa do Mundo

O atleta Igor Tofalini, que treina em Londrina, conquistou medalha de ouro na Copa do Mundo de Paracanoagem, disputado em Poznan, na Polônia. Na manhã deste sábado (24), ele chegou em primeiro na categoria VL2, com tempo de 53.33s. O também brasileiro Fernando Rufino de Paulo ficou com a prata (53.79s).





“Canoagem Brasileira, muito obrigado mais uma vez. Saindo daqui da Copa do Mundo com a medalha de ouro. Dobradinha ao lado do amigo Rufino, um grande amigo e atleta campeão paralímpico. Pra mim é muito importante remar ao lado de um grande atleta igual ele”, disse Tofalini.

“Prova bem pegada. Prova de muita estratégia. Treinamos muito para isso. Hoje foi uma prova muito difícil, de nível elevado. Mas é isso aí, duas medalhas olímpicas na água e deu tudo certo”, destacou Rufino.





