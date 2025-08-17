Paranaense Duda Conci vence na categoria F-Truck

Representando a cidade de Cafelândia e pilotando um Ford Cargo, o paranaense Carlos “Duda” Conci venceu a prova da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 6ª etapa da Fórmula Truck, disputada neste domingo (17), no Autódromo Internacional Ayrton Senna.
Duda completou 25 voltas em 49m04s467, andando à média horária de 92,284 km/h. A melhor volta da prova foi do gaúcho Diego Collet, com o tempo de 1m46s022, média horária de 106,778 km/h.
A festa da Fórmula Truck em Londrina, que levou 20 mil torcedores ao autódromo, começou com dobradinha paranaense na categoria F-Truck, uma vez que o curitibano Márcio Rampon conquistou o segundo lugar, chegando a 1s811 do vencedor Duda Conci.
O gaúcho Tiago Bellaver, com um Mercedes-Benz, se classificou em terceiro; o paulista Dario do Amaral (Scania), foi o quarto; o paranaense Sérgio Schulik (Volkswagen) obteve o quinto lugar; ao passo que o também paranaense Natanael Limestone (Scania), fechou o grupo dos pilotos que foram ao pódio com a sexta colocação.
Na sétima colocação se classificou o gaúcho Diego Collet, que havia largado na pole position. O curitibano Thiago Mânica chegou em oitavo, ao passo que o paraguaio Geovani Tavares e o paranaense Bruno Mânica foram nono e 10º respectivamente.
A vitória de Duda começou a se desenhar logo nas primeiras voltas quando Collet, Rampon e Giovane Tavares tiveram que pagar punições com uma passagem pelos boxes em função de excesso de fumaça. Com isso ele pulou de terceiro para a liderança, enquanto que Rampon ainda conseguiu boa recuperação para pressionar Duda nas últimas voltas e finalizar na segunda colocação.
A 7ª etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 14 de setembro, em Santa Cruz do Sul, marcando a reinauguração do autódromo gaúcho.
Já o gaúcho Rafael Fleck fechou com 100% sua participação na 6ª etapa da Fórmula Truck. Ele largou na pole position, venceu de ponta a ponta e fez a melhor volta da prova, com o tempo de 1m42s690, média horária de 110,254 km/h. Com um Scania, Fleck completou 25 voltas em 46m00s943, andando à média horária de 102,519 km/h.
Fleck somou os cinco pontos da pole position, os 105 da vitória e os cinco da melhor volta. Acrescidos os 20 pontos de bonificação pela participação, somou os 135 pontos possíveis na etapa de Londrina e assumiu a liderança na classificação extraoficial da categoria GT Truck (motores eletrônicos) no Campeonato Interestadual, somando 570 pontos.
O catarinense Túlio Bendo lutou muito para manter a liderança do campeonato. Largou em quarto, atacou e foi atacado, brigou muito por posições e terminou na segunda colocação, a 4s824 do vencedor Rafael Fleck. O gaúcho Douglas Collet também conquistou um excelente resultado, com o terceiro lugar; os paranaenses Douglas Torres e Edivan Monteiro foram quarto e quinto respectivamente, ao passo que o paraguaio Nilton Sérgio Jacobsen completou o pódio com a sexta colocação.
O catarinense Ramiris Fontanella conquistou a sétima colocação, seguido de Robson Portaluppi (RS), Leonardo Barramacher (SC) e Robson Luiz Trevizol (SC), que pela ordem, fecharam as 10 primeiras colocações da prova.
