Pela terceira vez em sua carreira, Guilherme Belarmino vence o European Cup, na Croácia

Guilherme Belarmino se sagrou campeão da European Cup pela terceira vez na carreira. O lutador londrinense segue como um dos principais atletas de kickboxing do mundo com o título conquistado em Varaždin, na Croácia, e somou mais pontos no ranking mundial, em que ocupa atualmente a terceira colocação.





Belarmino esteve na competição ao lado de outros oito atletas brasileiros e foi campeão nas categorias Kick Light VM de 84 kg e 94 kg. Foram 40 países representados na competição, que foi organizada de 1º a 4 de maio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





"Mais do que os resultados, colocamos o jogo em prática e já começamos a nos preparar para as próximas competições. Nosso foco agora é o Campeonato Mundial, em novembro, em Abu Dhabi. Seguimos treinando e evoluindo a cada dia," destacou Guilherme Belarmino em entrevista à FOLHA.





"Agradeço a Deus por me dar saúde e condições de competir entre os melhores”, seguiu o atleta, que é financiado pelo Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), da Fundação de Esportes de Londrina. Belarmino, que levantou fundos para a viagem à Croácia com a venda de 150 camisetas, volta a competir em junho, em Brasília, na disputa do Campeonato Brasileiro de Kickboxing.