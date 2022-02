PF prende em São Paulo o ex-presidente da FPF Onaireves Moura

O ex-presidente da FPF (Federação Paranaense de Futebol), Onaireves Nilo Rolim de Moura, foi preso pela Polícia Federal em São Paulo. A localização e a prisão do ex-dirigente foi coordenada pelo Setor de Planejamento Operacional da Superintendência da PF na capital paulista.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O mandado de prisão foi expedido pela 5ª Vara Criminal de Curitiba no último dia 11. Moura foi condenado em junho de 2015 a 22 anos, quatro meses e 12 dias de prisão em regime fechado, pela prática de estelionato, apropriação indébita e formação de quadrilha.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Moura esteve a frente da FPF de 1985 a 2007 e, de acordo com a sentença, foi considerado o comandante de uma quadrilha que desviou recursos da entidade, se apropriou de dinheiro de cessão de direitos de transmissão de partidas e desviou recursos arrecadados em jogos do Campeonato Brasileiro de 2005. Na mesma sentença, outras oito pessoas também foram condenadas.





Onaireves Moura foi presidente também do Atheltico Paranaense entre 1982 e 1983 e deputado federal entre 1990 e 1993, ano em que foi cassado da Câmara Federal por quebra de decoro parlamentar. Chegou a ser preso outras duas vezes acusado de apropriação indébita de recursos previdenciários e por sonegação de tributos federais. A reportagem tenta contato com a defesa do ex-presidente.