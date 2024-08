Piu cresce em Paris e, 'com raiva', ganha o bronze nos 400 com barreiras

Alison dos Santos, o Piu, disse que ia correr com raiva, em busca da segunda medalha olímpica. Um rival francês, Clément Ducos, duvidou de sua forma física após o terceiro lugar na semifinal.







A raiva valeu, pelo menos, um novo pódio. Na final dos 400 metros com barreiras dos Jogos de Paris, correndo na raia três, o brasileiro ficou com a medalha de bronze, no tempo de 47s26.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na prova, última final da noite, a medalha de ouro ficou com o americano Rai Benjamin, em 46s46, e a prata com o norueguês Karsten Warholm, em 47s06. Eles inverteram as posições do pódio de Tóquio.





Piu entrou animado na pista do Stade de France ainda molhada pela chuva forte que caiu no início da noite. Acenou para o público e brincou, como costuma fazer. Na prova, chegou a lutar pelo ouro, mas perdeu terreno na última curva.

Publicidade





A final despertou grande interesse na França, devido à surpreendente presença de Clément Ducos. Antes desconhecido do grande público, ele surpreendeu ao chegar em segundo lugar na semifinal, atrás de Warholm e à frente de Piu.





"Clément! Clément!", gritava o público antes da largada. Ducos terminou em quarto, a meio segundo do brasileiro.

Publicidade





Resultado final dos 400 metros com barreiras:





Ouro - Rai Benjamin (EUA) - 46s46

Publicidade

Prata - Karsten Warholm (NOR) - 47s06

Bronze - Alison dos Santos (BRA) - 47s26

Publicidade

4 - Clement Ducos (FRA) - 47s76

5 - Kyron McMaster (IVB) - 47s79

Publicidade

6 - Abderrahman Samba (QAT) - 47s98

7 - Rasmus Magi (EST) - 52s53

Publicidade

9 - Roshawn Clarke (JAM) - Não concluiu