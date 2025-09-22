Pesquisar

PM de Londrina conquista vaga no Campeonato Brasileiro de Luta de Braço

Redação Bonde com PM
22 set 2025 às 16:46

Foto: Divulgação / 5º BPM
O Soldado da PM (Polícia Militar) Jean Marcos Teixeira, lotado na 2ª CIA (Companhia) do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Londrina, vai integrar a seleção paranaense que disputará o Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço em em uma das principais competições da modalidade.

O atleta conquistou a vaga após os resultados expressivos no 30º Campeonato Paranaense de Luta de Braço, realizado no dia 24 de agosto de 2025, na cidade de Mallet (Centro-Sul). O militar alcançou o terceiro lugar nas categorias Master acima de 110 quilos (braço esquerdo e direito) e também a terceira colocação na categoria Sênior até 110 quilos.


A trajetória do Soldado Teixeira no esporte começou ainda na adolescência, quando já praticava musculação e teve o primeiro contato com a luta de braço em campeonatos locais. Após um período afastado, retomou os treinos em 2022 e desde então vem se consolidando como um dos principais representantes da modalidade no Paraná.

Entre suas conquistas anteriores, destacam-se o vice-campeonato paranaense na categoria 110 sênior, em Londrina, e a participação na Copa do Brasil, em Capivari-SP, onde alcançou a quinta colocação. Em 2023, tornou-se campeão na cidade de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) e, no mesmo ano, garantiu o primeiro lugar no Campeonato Sul-Brasileiro, em Curitiba, reforçando seu nome entre os principais atletas da categoria.


Para a corporação, o policial se tornou exemplo de disciplina e perseverança, conciliando a carreira com a preparação esportiva. "A disciplina adquirida na carreira policial tem sido fundamental para o rendimento esportivo, proporcionando não apenas preparo físico e mental para enfrentar desafios, mas também qualidade de vida e saúde.", afirmou o 5º BPM, em comunicado.

5ºBPM PM Polícia Militar PM Londrina Queda de Braço Luta de Braço
