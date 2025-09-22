PM de Londrina conquista vaga no Campeonato Brasileiro de Luta de Braço

O Soldado da PM (Polícia Militar) Jean Marcos Teixeira, lotado na 2ª CIA (Companhia) do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Londrina, vai integrar a seleção paranaense que disputará o Campeonato Brasileiro de Seleções de Luta de Braço em em uma das principais competições da modalidade.



O atleta conquistou a vaga após os resultados expressivos no 30º Campeonato Paranaense de Luta de Braço, realizado no dia 24 de agosto de 2025, na cidade de Mallet (Centro-Sul). O militar alcançou o terceiro lugar nas categorias Master acima de 110 quilos (braço esquerdo e direito) e também a terceira colocação na categoria Sênior até 110 quilos.





A trajetória do Soldado Teixeira no esporte começou ainda na adolescência, quando já praticava musculação e teve o primeiro contato com a luta de braço em campeonatos locais. Após um período afastado, retomou os treinos em 2022 e desde então vem se consolidando como um dos principais representantes da modalidade no Paraná.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Entre suas conquistas anteriores, destacam-se o vice-campeonato paranaense na categoria 110 sênior, em Londrina, e a participação na Copa do Brasil, em Capivari-SP, onde alcançou a quinta colocação. Em 2023, tornou-se campeão na cidade de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) e, no mesmo ano, garantiu o primeiro lugar no Campeonato Sul-Brasileiro, em Curitiba, reforçando seu nome entre os principais atletas da categoria.





Para a corporação, o policial se tornou exemplo de disciplina e perseverança, conciliando a carreira com a preparação esportiva. "A disciplina adquirida na carreira policial tem sido fundamental para o rendimento esportivo, proporcionando não apenas preparo físico e mental para enfrentar desafios, mas também qualidade de vida e saúde.", afirmou o 5º BPM, em comunicado.





Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.