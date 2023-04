Por reação, Londrina EC quer manter o tabu diante do Vitória

O Londrina volta a campo nesta sexta-feira (28) em busca de reabilitação na Série B. O Tubarão encara o Vitória, que jamais ganhou do Alviceleste na competição.





A partida começa às 19h, no Barradão, em Salvador, pela terceira rodada.

Publicidade

Publicidade





Na Série B, os times se enfrentaram em quatro oportunidades, com quatro triunfos do LEC. Os dois últimos confrontos foram em 2021 - em 2022, o Vitória jogou a Série C - e o Londrina ganhou na Bahia por 2 a 1 e no estádio do Café por 1 a 0.





Em 2019, ano em que o LEC foi rebaixado, venceu por 3 a 1 no Café e 1 a 0 no Barradão. Houve ainda um amistoso em 1978, em Salvador, com nova vitória alviceleste, por 1 a 0. A única vez que o Vitória ganhou foi na Série A de 1981, quando fez 3 a 1 em casa.

Publicidade





Manter o tabu e pontuar em Salvador são a meta alviceleste depois da derrota por 3 a 0 para a Chapecoense na última rodada. Em 13º, com três pontos, o LEC não quer se distanciar dos primeiros colocados. O Vitória tem 100% de aproveitamento e ocupa a segunda colocação, com seis pontos.





O rubro-negro goleou nas duas primeiras rodadas (fez 3 a 0 na Ponte Preta, em casa, e no ABC, fora).





"O Vitória é uma equipe de tradição, forte, mas aqui é o Londrina e eles sabem também da força que o Londrina é. Fizemos um jogo ruim contra a Chapecoense, mas tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo agora", frisou o capitão João Paulo, que cobrou mais atitude da equipe. "Precisamos ter uma marcação forte e estar todo mundo ligado. E quando a chance de gol aparecer, concluir bem para ganharmos o jogo".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: