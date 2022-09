Por vitória, Tubarão pode voltar a entrar em campo com quatro atacantes

Sabendo da necessidade da vitória, o técnico Adilson Batista pode repetir uma fórmula que deu certo nos dois últimos jogos do Londrina no estádio do Café, no confronto com a Ponte Preta, na sexta-feira (23), às 21h30. O treinador sinalizou a possibilidade de novamente escalar a equipe com quatro atacantes.





Publicidade

Publicidade

Com o retorno do artilheiro Douglas Coutinho, recuperado de dores nas costas, Adilson Batista pode tirar um homem do meio-campo e manter o garoto Danilo Peu, autor do gol no empate com o Tombense na última rodada. A escalação bastante ofensiva foi utilizada na duas últimas partidas no estádio do Café, nas vitórias contra o CRB e a Chapecoense.





"Existe esta possibilidade. Fazendo um revezamento entre João Paulo e Mandaca e segurando um pouco mais o Gegê para ter um homem a mais de frente. A escalação não vai fugir muito daquilo que vocês têm visto nos últimos jogos", afirmou Adilson, em entrevista coletiva na tarde terça-feira (20), no CT da SM Sports.

Publicidade

Publicidade





Na primeira vez em que usou quatro atacantes, contra o CRB, o treinador não tinha o volante João Paulo, suspenso. Escalou Mandaca e Gegê, com Gabriel Santos ao lado de Caprini, Leandrinho e Douglas Coutinho. Diante da Chape, Mandaca ficou no banco e Matheus Lucas jogou no lugar de Gabriel Santos.





Com a boa participação do garoto Danilo Peu em Minas Gerais, a revelação da base alviceleste deve ser mantida na equipe ao lado de Coutinho, Caprini e Leandrinho. Adilson Batista aprovou o desempenho do jovem atacante alviceleste contra o Tombense.





"Dentro daquilo que foi proposto ele cumpriu, arriscou, teve personalidade. Ele tem um potencial enorme, mas é jovem e é preciso ter todos os cuidados. Temos mostrado, orientado e ele é um menino consciente, que escuta, tem bom comportamento e mostra que quer vencer na vida", ressaltou o comandante. "Foi uma grata surpresa, mas não para nós que estamos no dia a dia. Aposto bastante em uma carreira bonita dele".





Continue lendo na Folha de Londrina