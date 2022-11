Portugal vence Gana na estreia e CR7 é o 1º jogador a fazer gol em cinco Copas

Cristiano Ronaldo já foi para a marca do pênalti preparado para quebrar mais um recorde na carreira. Ele bateu com força, no canto direito do goleiro, sem chances de defesa e tornou-se o primeiro jogador a fazer gols em cinco Copas do Mundo -2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.





Nesta tarde (24), Portugal venceu Gana por 3 a 2, no Estádio 974, em Doha, pela Grupo H do torneio mundial. CR7, de pênalti, João Félix e Rafael Leão marcaram os tentos da equipe europeia, enquanto Ayew e Bukari descontaram para os ganeses..

CR7 chorou muito durante a execução do hino português. Aos 37 anos, essa é provavelmente sua última Copa. Ele já deu declarações de que, caso conquiste o título, se aposentará, mas sem deixar claro se seria da seleção portuguesa ou do futebol, já que também está sem clube.

Além do português, a brasileira Marta também já havia balançado a rede em cinco edições da Copa do Mundo. Ela é a maior artilheira da história do torneio, com 17, e chegou ao recorde em 2019, junto à canadense Christine Sinclair.

Com o gol, CR7 se desgarrou de Pelé, Miroslav Klose, Lionel Messi e Uwe Seeler, que marcaram em quatro Copas. O argentino chegou à quarta edição com gol no jogo entre Argentina e Arábia Saudita, também em cobrança de pênalti.

EM NÚMEROS

Cristiano Ronaldo

2006 (1 gol)

2010 (1 gol)

2014 (1 gol)

2018 (4 gols)

2022 (1 gol)

Pelé

1958 (6 gols)

1962 (1 gol)

1966 (1 gol)

1970 (4 gols)

Miroslav Klose

2002 (5 gols)

2006 (5 gols)

2010 (4 gols)

2014 (2 gols)

Uwe Seeler

1958 (2 gols)

1962 (2 gols)

1966 (2 gols)

1970 (3 gols)

Lionel Messi

2006 (1 gol)

2014 (4 gols)

2018 (1 gol)

2022 (1 gol)