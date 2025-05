Prefeitura de Arapongas abre inscrições para aulas de hidroginástica, futsal, capoeira e até MMA; confira todos

Com a proposta de incentivar cada vez mais ao esporte e bem-estar, a Secretaria Municipal de Esporte de Arapongas abre inscrições para aulas dos projetos esportivos gratuitos. Voltados para as crianças, jovens, adultos e idosos, as atividades estão divididas em várias modalidades: natação, hidroginástica, judô, jiu-jitsu, futsal, condicionamento físico, alongamento e fortalecimento, xadrez, GR, handebol, voleibol, basquetebol, futebol, ritmos, capoeira, karatê, MMA e muay-thai.





De acordo com o secretário de Esporte, Altair Sartori, os projetos são uma oportunidade para que a população possa praticar atividades físicas de forma orientada e segura. “O esporte é uma ferramenta poderosa para transformar vidas. Estamos felizes em retomar nossas atividades e abrir novas vagas para que mais pessoas possam se inscrever e fazer parte dessa comunidade esportiva”, afirma.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade