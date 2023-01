Pressionado, Edinho aposta em recuperação do LEC na quinta-feira

São apenas três jogos no comando do Londrina, mas a pressão já é grande em cima do trabalho do técnico Edinho.





O treinador do Londrina reconhece as dificuldades, mas aposta no trabalho que vem sendo realizado e em uma recuperação a partir do confronto contra o Operário, na quinta-feira (26), no estádio do Café.



Publicidade

Publicidade





Após três rodadas, o LEC soma somente um ponto e ocupa o nono lugar, fora de zona de classificação para as quartas de final.





Se nos tropeços contra Azuriz e FC Cascavel, o time teve bom desempenho, em Cianorte não houve desempenho e nem resultado. O Tubarão foi apático, não incomodou o rival e só não foi goleado graças a boa atuação do goleiro Saulo.

Publicidade





"Peço desculpas ao torcedor, que tanto quer essa vitória. É trabalhar, temos um clássico em casa e surgem expectativas sobre minha permanência. A direção está à vontade, e eu acredito no trabalho", afirmou Edinho, em entrevista coletiva após a derrota no Albino Turbay.





Internamente, o discurso é de apoio ao treinador. A direção de futebol do LEC entende que Edinho ainda não pode contar com todos os reforços contratados, tem sofrido com a ausência de atletas machucados e está colocando em prática a filosofia traçada pelo próprio clube, que é dar oportunidade para os jovens.





Em Cianorte, o time terminou o jogo com seis atletas revelados na base. No entanto, uma nova derrota na quinta pode mudar todo o panorama e mudanças tendem a acontecer.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.