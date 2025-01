Primeiro Athletiba de 2025 é marcado por brigas, racismo e ausência de gols

O primeiro Coritiba e Athletico da temporada terminou empatado sem gols. Neste sábado (25), no Couto Pereira, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense 2025, Coxa e Furacão fizeram um clássico de pouca criatividade no ataque.





Durante os 90 minutos, cada equipe teve um expulso: Léo pelo lado do Athletico, no primeiro tempo, e Felipe Guimarães, do lado do Coritiba na reta final de jogo. Também foram registrados brigas entre jogadores e um caso de racismo contra o zagueiro Leo, do Furacão, que foi ofendido por um torcedor.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A Federação Paranaense de Futebol divulgou nota para repudiar o racismo e violência que ocorreram no Couto Pereira. “O ato de racismo é crime e nos solidarizamos com o jogador e com o clube, esperando que os responsáveis sejam identificados e punidos pelas autoridades”, afirma a nota.





Acerca da briga generalizada entre os jogadores ocorrida no fim da partida, a Federação destaca que “não é tolerável que a rivalidade extrapole o âmbito esportivo e se transforme em violência”.



(Com informações da Federação Paranaense de Futebol)