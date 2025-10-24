Problemas com ingressos para torcida do Londrina EC aumenta tensão

A Ponte Preta liberou nesta quinta-feira (23) a venda de ingressos para os torcedores do Londrina, no setor visitante do estádio Moisés Lucarelli, dois dias após esgotar todos os bilhetes destinados aos mandantes e a apenas dois dias da decisão, marcada para sábado (25), às 17h. Foram disponibilizados 1.279 ingressos à torcida alviceleste. O LEC chegou a procurar a CBF e as federações paulista e paranaense durante a semana para solucionar o imbróglio.





Mesmo com a liberação, as reclamações continuam. O motivo é que o acordo inicial previa o início das vendas às 13h, o que não ocorreu. Somente por volta das 15h os primeiros torcedores confirmaram a compra dos bilhetes para acompanhar o Tubarão em Campinas, na final da Série C. Nas redes sociais, páginas de torcedores da Ponte passaram a incentivar a compra de bilhetes para evitar que londrinenses ocupassem o setor dos visitantes.

Publicidade

Publicidade





Além disso, a reportagem tentou acessar o site pontepreta.futebolcard.com, indicado pelo clube paulista para a venda dos ingressos aos visitantes, mas o sistema apresentou instabilidade em diversos momentos. Em várias tentativas, o site exibiu a mensagem “esgotado”, mesmo poucos minutos após a abertura das vendas.

Publicidade





A questão dos ingressos tem gerado polêmica desde o jogo de ida, realizado no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). A Ponte contesta a forma como seus torcedores foram tratados, alegando demora para a entrada no estádio. A Polícia Militar informou que o atraso ocorreu porque foram encontrados objetos como pedaços de madeira e fogos de artifício com integrantes de uma das torcidas organizadas, o que levou à retenção de todos os visitantes.





Além disso, houve falhas na validação dos ingressos da torcida pontepretana na entrada do VGD. O problema ocorreu devido a uma instabilidade no sistema de vendas. Como a Ponte havia adquirido todos os bilhetes do setor visitante, o Londrina fez o envio manual dos 554 ingressos, e parte deles apresentou erro na leitura.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Apesar de o clube ter explicado o ocorrido e apresentado esclarecimentos, o time campineiro manteve a venda dos ingressos para visitantes suspensa por vários dias. Nos bastidores, a informação é de que a Ponte tentou junto à Polícia Militar liberar também um setor ao lado dos visitantes, mas o pedido teria sido negado por questões de segurança e proximidade entre as torcidas.