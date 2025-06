Prochet, da FEL, destaca maratona como um dos maiores eventos de Londrina

A Maratona de Londrina 2025 foi lançada oficialmente nesta segunda-feira (2) em evento na Prefeitura que contou com a presença de autoridades da cidade, do prefeito Tiago Amaral, e do presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Felipe Prochet.





A meta dos organizadores é que o aumento no número de participantes seja de 30% em relação ao ano passado, quando mais de 4.500 pessoas competiram. Para o dia 29 de junho, a tendência é que cerca de 6,5 mil pessoas estejam na Maratona de Londrina, evento que já está no calendário oficial de eventos esportivos da cidade.

“A Maratona hoje é um dos maiores eventos com participação popular na cidade de Londrina. São mais de 6 mil inscritos, superando vários outros eventos”, destacou Prochet em entrevista após o lançamento oficial.





“Então, é muito importante para nós e terá total apoio da Prefeitura para que essa prova seja contínua. É a segunda edição em sequência, tivemos em anos anteriores, e agora vem com força total, 30% maior do que no ano passado. Esperamos que cresça ainda mais”, seguiu ele, relembrando o hiato de 12 anos na realização da corrida. Antes de 2024, a Maratona de Londrina havia sido realizada pela última vez em 2012.

Os interessados em participar da Maratona de Londrina ainda podem se inscrever pelo site Ticket Sports, mas já com valores do último lote. O valor atual é de R$ 164 para a Maratona (42 km), R$ 149 para a Meia Maratona (21 km), e R$ 129 nas provas curtas, de 5 km e 10 km. As taxas não estão inclusas.





A Maratona de Londrina 2024 foi vencida pelo queniano Ezra Kipchumba, no masculino, e pela ibiporaense Renata Moreno dos Santos, no feminino.