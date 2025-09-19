Projeto Hip Hop Sobre Rodas leva cultura urbana ao Aquiles Stenghel

O projeto sociocultural “Hip Hop sobre Rodas” realiza neste domingo (21), a partir das 13h, um evento voltado para a cultura do hip hop e do skate. As atividades serão desenvolvidas na Rua Eugênio Gayon, em frente ao n° 255, Conjunto Aquiles Stenghel (Zona Norte). A rua foi escolhida por ser um dos locais mais frequentados pelos skatistas nos anos 90.





O projeto teve início em 7 de setembro de 2013, na Zona Norte de Londrina, em uma quadra em frente ao Colégio Estadual Professora Adelia Dionisia Barbosa. Na época, o espaço estava abandonado e a comunidade se mobilizou para transformá-lo em uma pequena “praça” de skate, montando obstáculos improvisados e dando vida nova ao local.





Desde então, o Hip Hop Sobre Rodas nunca parou. Foram anos de resistência, promoção de arte e cultura. Agora, o projeto completa 12 anos de trajetória e continua reafirmando seu papel de transformação comunitária.





A ordem das disputas seguirá a sequência: Mirim, Feminino, Iniciante, Amador e Master. Em cada categoria, serão premiados os cinco primeiros colocados – com medalhas de ouro, prata e bronze (respectivo à sua colocação), além de prêmios oferecidos por apoiadores e lojas parceiras da região. A avaliação será feita por jurados que levarão em conta critérios como técnica, sequência de manobras, estilo.





O coordenador do projeto, Valdir Almeida da Silva, conhecido como Valdir Sujjim, falou sobre as metas para a criação do evento. “O principal objetivo dele é difundir as quatro linguagens do Hip Hop através de um campeonato de skate, ocupar espaços públicos que, assim como as ruas, são um excelente palco para apresentação artística e demonstração de esporte. Além de chamar atenção do poder público e buscar melhorias”, disse.

Cultura Hip Hop





Paralelamente às disputas de skate, o público poderá acompanhar grafitagem nos muros, apresentações de dança de rua com o projeto A Rua Dança a Cidade, além de performances de freestyle e a participação especial do grupo de rap paranaense Aliados na Rima, da zona sul de Londrina.





Sujjim falou sobre a importância de promover o acesso à cultura hip-hop e os seus quatro pilares: MC, DJ, Breaking e Graffiti. “Eles são emergidos da periferia e devemos explicar a origem e os motivos que levam você a se tornar um MC ou um grafiteiro. Muitos jovens ainda não conhecem os conceitos que existem dentro dessa arte. Nós trabalhamos com a cultura conectada ao esporte, além de mostrarmos a ideologia por trás de tudo vamos fazer no evento”, frisou.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), e da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, que garantiu melhorias na rua do local. Também participam como parceiros lojas de skatewear e streetwear de Londrina e região.





Durante toda a programação, haverá barracas de alimentação. Lojas e outras marcas parceiras também estarão presentes.

O evento será encerrado com a cerimônia de premiação dos campeões, seguida da exposição dos grafites produzidos ao longo do dia, celebrando a união entre esporte, arte e cultura.





