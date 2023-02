Protesto em frente ao CT do Londrina EC tem críticas e ameaças ao time

Protesto em frente ao CT do LEC tem críticas e ameaças ao time

Grupo fez manifestação para cobrar providências sobre a má fase do time; alguns torcedores subiram o tom contra representantes da SM Sports Um dia antes do duelo decisivo diante do Athletico valendo vaga no mata-mata do Paranaense, cerca de 50 torcedores do Londrina fizeram na tarde deste sábado (25) um protesto para cobrar providências sobre a má fase do time. A manifestação foi em frente ao CT da SM Sports, na marginal da PR-445, zona sul da cidade.