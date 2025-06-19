Próximo adversário do Londrina EC só venceu um dos seus últimos oito jogos

O Londrina Esporte Clube volta a campo no dia 28 de junho, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com um adversário inédito pela frente: o Retrô Futebol Clube. Fundado em 2016, o clube pernambucano disputa a Série C pela primeira vez e busca surpreender em sua estreia na competição nacional, embora enfrente dificuldades em seus primeiros passos.





O desempenho recente do Retrô é preocupante. Nos últimos oito jogos da equipe na temporada, somando compromissos pela Série C e pela Copa do Brasil, foram apenas uma vitória, sobre o Itabaiana, em casa, três empates e quatro derrotas. Com esses resultados, o clube ocupa atualmente a 17ª colocação da Série C, dentro da zona de rebaixamento, com oito pontos somados. A equipe está um ponto atrás do Figueirense, primeiro time fora da degola.

A partida será disputada na Arena Pernambuco, estádio de Copa do Mundo localizado em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. O Londrina voltará a atuar no local após oito anos. A última vez foi em 2017, pela Série B, quando o Tubarão derrotou o Náutico por 2 a 1 com gols de Carlos Henrique e Germano. Aquela vitória, inclusive, rebaixou o Timbu para a Série C.





Aposta na experiência

Apesar das dificuldades em campo, o Retrô conta com um elenco experiente. São 16 jogadores com idade acima dos 30 anos, com destaque para o veterano Vágner Love, de 41 anos, principal reforço da última janela. O atacante, conhecido por passagens por Corinthians, Flamengo, Palmeiras e seleção brasileira, estreou no empate por 0 a 0 contra o Anápolis.

Também fazem parte do grupo nomes conhecidos do futebol nacional. O lateral-direito Bruno Peres, ex-São Paulo e Roma, tem 35 anos. O lateral-esquerdo João Lucas, ex-Cruzeiro, tem 34. O lateral-direito Gedeílson, de 32, tem passagem pelo próprio Londrina. O ataque ainda conta com Rodolfo (32), ex-Flamengo, e o meio-campo com Jonas (33) e Rômulo (34), ambos também com passagem pelo clube rubro-negro. O volante Fabinho, de 38 anos, jogou pelo Internacional, enquanto o atacante Mike, de 32, foi revelado pelo Colorado. O camisa 10 do time, Fernandinho, de 39 anos, está lesionado. Ele já defendeu São Paulo, Atlético-MG, Flamengo e foi campeão da Libertadores pelo Grêmio.





O atual técnico da equipe é Wires Souza, que comandou o time de forma interina por alguns jogos, mas foi efetivado após a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando o Fortaleza. O próximo desafio do Retrô no torneio será diante do Bahia. Curiosamente, o técnico do Retrô tem 42 anos, apenas um a mais que o centroavante Vágner Love.