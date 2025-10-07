Quatro atletas do Londrina/FEL/Ipec são convocados para o Campeonato Sul-Americano Sub-20

A equipe Londrina/FEL/Ipec tem quatro atletas convocados para defender a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-20, marcado para a cidade de Lima, no Peru, de 31 de outubro a 2 de novembro. Letícia Evelyn Lopes, Luis Felipe Abílio Gomes Barbosa, Ruan Erik Vais e Nicole Herdy Faria foram chamados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) por suas performances no Brasileiro da categoria e por figurarem nas primeiras posições do ranking nacional.





Aos 18 anos, Letícia Evelyn Lopes é uma veterana de seleções de base. A atual campeã brasileira dos 400 metros rasos recebe seu quinto chamado, o primeiro para o Sul-Americano Sub-20. “Estou muito feliz poder representar o Brasil mais uma vez numa competição tão importante”, disse a jovem atleta, atual terceira colocada no ranking nacional da prova na categoria sub-20. Ela é treinada por Rodrigo Bueno de Araújo.

Publicidade

Publicidade





Luis Felipe Abílio Gomes Barbosa é outro que já vestiu o uniforme verde e amarelo em diversas convocações. No Brasileiro, ele foi campeão no lançamento do martelo e lidera a lista nacional dos melhores do país na sua categoria. Ele é treinado por Silvana Vieira. Já Ruan Erik Vais foi medalha de prata no brasileiro sub-20 e lidera o ranking nacional dos 1.500 metros.





Por fim, Nicole Herdy Faria desponta como uma das grandes promessas das provas de fundo. A jovem de 15 anos venceu os 3.000 metros e os 3.000 metros com obstáculos no brasileiro e vai disputar o seu primeiro Sul-Americano com a seleção brasileira na categoria sub-20.





Para o técnico Gilberto Miranda, as convocações mostram a força do trabalho de formação desenvolvido pela equipe londrinense. “Esse tem sido um ponto muito forte do projeto nos últimos anos. Ter quatro atletas convocados para uma competição importante como o Sula é sempre um grande feito”, destacou o treinador.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte. Recebe patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), e do Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC). Também tem parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Unicesumar, Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Centro do Coração, Nutricionista Bruna Monteiro, Laboratório Oswaldo Cruz Londrina, Raphael Cruz Fisioterapia Esportiva e Academia AS Fitness