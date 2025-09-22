Quirino ganha pontos e deve ser mantido como titular no Londrina EC

Um dos jogadores mais valorizados do Londrina após o empate por 1 a 1 com o Caxias, no último sábado (20), no VGD (Vitorino Gonçalves Dias), foi o centroavante Quirino, autor do gol alviceleste. O camisa 9 venceu a concorrência com Eliel, titular na partida anterior contra o Floresta, mas que passou em branco, e deve ser mantido entre os titulares para o confronto de volta contra os gaúchos, no próximo domingo (28), às 19h, no estádio Centenário, pela 4ª rodada do quadrangular.





“(Sobre) o Quirino já disse: ele é um dos meus titulares, junto com o Eliel. Pode começar um, depois o outro, e assim vamos tentando potencializar durante a semana, entendendo o que o jogo nos pede. O Quirino entregou aquilo que esperávamos: força, disputa, vencer duelos. O momento do jogo era para ele. Apostávamos nisso e ele cumpriu. Foi um dos melhores em campo, uma partidaça. Eu já havia dito que, mesmo sem gols, vinha ajudando muito. O gol apenas potencializa isso”, avaliou o técnico Roger Silva.

Os números reforçam a boa atuação. De acordo com o site de estatísticas Sofascore, Quirino foi o melhor jogador em campo, com nota 7,6. Além do gol, finalizou outras duas vezes, tentou e acertou um drible, alcançou 83% de precisão nos passes, distribuiu um passe decisivo e travou 17 duelos com a defesa grená, vencendo sete deles. Sofreu três faltas e cometeu uma.





O atacante também valorizou o ponto conquistado, mesmo que o empate tenha ocorrido em casa. Ele destacou a importância do resultado diante das circunstâncias, já que o Londrina jogou todo o segundo tempo com um homem a menos após a expulsão de Maurício.

“Avaliamos como um ponto muito bom. Nosso time estava bem centrado, fazendo um bom jogo. A expulsão aconteceu e, em seguida, eles marcaram o gol. Mesmo assim, não tiveram tantas chances de chegar ao nosso gol. Agora, é descansar, fazer uma boa semana de trabalho e buscar os três pontos em Caxias”, disse o jogador revelado pelo Tubarão.





Com confiança em alta, Quirino projetou a sequência da equipe. “Vamos com total confiança para conseguir o acesso. Foi um ponto ganho. No primeiro tempo tivemos um volume muito bom. No segundo, a expulsão atrapalhou bastante, mas o time não deixou de correr, não permitiu que eles criassem chances claras. Temos que manter os pés no chão e trabalhar, porque será outra guerra em Caxias”, concluiu.

Pelo desempenho coletivo, especialmente no primeiro tempo, a tendência é que o técnico Roger Silva mantenha a base da equipe para a próxima rodada. A única mudança será na lateral esquerda: Matheus Leal entra no lugar de Maurício, suspenso.



