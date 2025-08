Quirino volta ao Londrina EC mais maduro e sonha com o acesso na série B

O atacante Quirino é uma das novidades do Londrina para a reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e também para um eventual quadrangular decisivo pelo acesso à Série B. No último sábado (26), o jogador estreou com gol na vitória por 3 a 1 sobre o CSA e, nesta quinta-feira (31), em entrevista coletiva, revelou os bastidores de sua volta ao clube que o revelou.





“O primeiro interesse do Londrina surgiu naquela janela curta, durante a Copa do Mundo de Clubes. Mas não deu certo, a Ferroviária não quis me liberar, e confesso que fiquei muito chateado, porque eu queria sair”, afirmou o jogador.

“Depois, as conversas esfriaram. Mas falei para o meu empresário que, se fosse para sair e disputar a Série C, queria que fosse pelo Londrina. E foi do jeito que imaginei”, completou o atacante de 31 anos.





Quirino retorna ao clube após duas passagens anteriores: a primeira entre 2013 e 2014, quando foi revelado pelo LEC, e a segunda em 2015, durante a campanha que levou o time de volta à Série B. Segundo ele, a volta é marcada por uma nova fase na carreira, mais madura e experiente.

“O Roger me ligou para saber se eu viria motivado, e eu disse que sim, com certeza. Hoje sou um novo Quirino. Já se passaram quase dez anos desde que saí. Na época, eu era um jogador de beirada, mais jovem, com outra função. Agora retorno mais experiente, com bagagem e mais preparado para contribuir”, contou.





“A maturidade vem com o tempo. Você ganha casca, encara jogos grandes, com estádio lotado. Conquistei acessos, títulos por outras equipes, vivi situações que me deram experiência. Volto ao Londrina diferente daquele jovem que começou aqui. E fico feliz por estar de volta à minha casa”, destacou o centroavante.

Quirino acumula conquistas importantes ao longo da carreira, como o título paranaense de 2014 pelo Tubarão. Pelo Operário, levantou o título da Série D em 2017 e da Série C em 2018, além de ter sido campeão da divisão de acesso do Paranaense no mesmo ano. Em 2019, conquistou a segunda divisão do Campeonato Gaúcho com o Ypiranga-RS, clube pelo qual também foi artilheiro da Série C em 2021, com dez gols marcados.





Em 2024, fez parte dos elencos de Mirassol e Ferroviária, que subiram para a Série A e Série B, respectivamente.

De olho na "lei do ex"





Na próxima segunda-feira (4), Quirino terá pela frente o Ituano, seu ex-clube, adversário do Londrina na 15ª rodada da Série C. A partida está marcada para as 19h30, no estádio Novelli Júnior. Apesar da tendência de Eliel ser mantido entre os titulares, Quirino não esconde a motivação especial para o duelo.

“Enfrentar um time que você já defendeu é sempre diferente. Contra o Ituano não vai ser fácil, a equipe deles é qualificada, mesmo não vivendo um bom momento. Eles vão tentar impor o ritmo em casa. Espero que a famosa 'lei do ex' entre em campo, né? Não pode falhar. Mas, se não acontecer, o mais importante é o Londrina vencer e seguir firme rumo ao nosso objetivo, que é o acesso”, disse o atacante, que defendeu o clube paulista em 2023, com sete gols marcados em 47 partidas.