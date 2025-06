Raphinha volta ao ataque da seleção contra o Paraguai

São Paulo - Após a partida de estreia de Carlo Ancelotti com uma defesa firme da seleção brasileira no empate por 0 a 0 com o Equador, mas com o meio de campo e o ataque ainda carentes de criação de boas jogadas, o atacante Raphinha, destaque do Barcelona contra o Real Madrid comandado pelo italiano na temporada passada, pode ser agora um reforço importante para o técnico no próximo compromisso do Brasil em busca da vaga na Copa do Mundo, terça-feira (10), 21h30, contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Um dos nomes cotados para os prêmios de melhor jogador do mundo pelo desempenho destacado do trio que forma ao lado de Lamine Yamal e Lewandowski no ataque do time catalão, o atacante gaúcho de 28 anos é o artilheiro do Brasil no classificatório sul-americano, com 5 gols em 10 partidas, e deve voltar a figurar entre os 11 titulares contra o Paraguai, depois de cumprir suspensão no empate contra o Equador.





Após a atuação pobre do ataque brasileiro contra os equatorianos, com Vinicius Junior e Estêvão isolados nas pontas e Richarlison pelo meio pouco acionado, Ancelotti já indicou o retorno do atacante do Barça na próxima partida.

Publicidade





"Não há muito tempo para trabalhar, mas podemos melhorar, porque a qualidade que temos é muito alta. A nível ofensivo vamos melhorar, porque hoje faltou um jogador muito importante que é o Raphinha", disse o treinador em entrevista pós-jogo em Guayaquil.





Na temporada 2024/25, o Barcelona venceu os cinco duelos contra os merengues -contribuindo para a rescisão antecipada do treinador com o time espanhol e o acerto com a seleção -, com grande atuação do brasileiro em momentos decisivos.

Publicidade





Na decisão da Supercopa da Espanha, Raphinha teve atuação de gala e foi eleito o melhor da partida com dois gols gols e uma assistência, conduzindo a virada do Barcelona por 5 a 2 rumo ao título.





Ele voltou a brilhar em jogo na reta final do Campeonato Espanhol que deixou o Barça com a mão na taça, quando o Real Madrid chegou a abrir 2 a 0 com Mbappé e viu os catalães virarem para 4 a 3, com dois de Raphinha.

Publicidade





No jogo do primeiro turno, em pleno Santiago Bernabéu, o Barcelona já havia vencido por 4 a 0, com o brasileiro encerrando a goleada com um golaço encobrindo o goleiro.





Nesta sexta-feira (6), ele foi eleito o melhor jogador do campeonato na temporada passada. "O conjunto azulgrana encerrou uma grande temporada e Raphinha teve muito a ver com o bom desempenho da equipe de Hansi Flick. O brasileiro se destacou com seu jogo, e seus gols e assistências foram fundamentais para os azulgranas. Raphinha conseguiu um total de 18 gols nesta temporada e distribuiu 9 assistências, destacando-se em todas as partidas que foram decisivas para o título", disse a LaLiga em comunicado.

Publicidade





Dessa forma, Raphinha chega com moral no seu retorno à seleção contra os paraguaios, voltando depois da atuação apagada -junto com todo o time- na goleada por 4 a 1 contra a Argentina, em Buenos Aires. A dúvida é se ele deve entrar no ataque, no lugar de Estêvão ou Richarlison, ou mais recuado no meio na armação, substituindo Gerson ou Bruno Guimarães.





Faltando três rodadas para o fim das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil é o quarto colocado, com 22 pontos, e ainda pode ser ultrapassado pela Colômbia, que tem 20 pontos e recebe a Bolívia nesta sexta-feira, em Barranquila.





O time paraguaio comandado por Gustavo Alfaro está uma posição à frente com 24 pontos e vem embalado após vitória por 2 a 0 contra o Uruguai no Defensores del Chaco, em Assunção, chegando ao nono jogo de invencibilidade.





No confronto entre as duas seleções no primeiro turno, o Brasil de Dorival Júnior jogou mal fora de casa e perdeu por 1 a 0.