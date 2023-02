Rayssa Leal é campeã mundial de skate street! Aos 15 anos, ela ganhou neste domingo (5), o Mundial de Sharjah, nos Emirados Árabes.



Fadinha havia machucado o punho durante o treino na semana passada e deu um susto nos fãs, mas mesmo assim ela conseguiu atingir 80 mil pontos no ranking de olho nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.





A australiana Chloe Covelle e a japonesa Momiji Nishiya também demonstravam ótimo desempenho e subiram ao pódio. Rayssa teve a pontuação de 255,58, Chloe ficou com a prata com 253,51 e Momiji com o bronze com 253,30.





Também competiram na final as brasileiras Gabi Mazetto, que garantiu o 6º lugar e Pâmela na 8ª posição.