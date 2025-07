Real Madrid e PSG definem segundo finalista do Mundial de Clubes

A segunda semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa será realizada nesta quarta-feira (9), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O duelo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid é um dos mais aguardados do torneio e definirá o adversário do Chelsea na grande final, marcada para o próximo domingo (13), no mesmo estádio e horário. Os ingleses garantiram sua vaga ao eliminar o Fluminense.





O Real Madrid chega para a partida após vencer o Borussia Dortmund por 3 a 2 nas quartas de final. Já o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões, superou o Bayern de Munique por 2 a 0, mesmo terminando a partida com dois jogadores expulsos.

A partida marca um reencontro especial: Kylian Mbappé, que trocou o PSG pelo Real Madrid ao fim da última temporada, volta a enfrentar o ex-clube. Ainda se recuperando de uma gastroenterite, o atacante francês deve começar no banco de reservas mais uma vez.





O técnico Xabi Alonso, do Real Madrid, terá o desfalque do zagueiro Huijsen, suspenso após ser expulso contra o Dortmund. A tendência é que Asencio assuma a vaga na zaga. Por outro lado, Carvajal e Éder Militão voltam a ficar à disposição, mas devem iniciar a partida no banco devido ao tempo de inatividade.

No PSG, o técnico Luis Enrique não poderá contar com Willian Pacho e Lucas Hernández, expulsos na vitória sobre o Bayern. Com isso, o brasileiro Beraldo deve ganhar vaga entre os titulares ao lado de Marquinhos na zaga. Após entrar apenas no segundo tempo das últimas partidas por conta de lesão, Dembélé deve começar jogando diante dos espanhóis.





