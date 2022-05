Recuperando-se na Série B, Londrina tenta primeira vitória fora de casa em Maceió

Animado e com a confiança de volta, o Londrina busca a sua primeira vitória como visitante na Série B nesta quarta-feira (18) diante do CRB, em Maceió. O jogo, válido pela oitava rodada, começa às 21h30, no estádio Rei Pelé.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

O LEC chega com o astral elevado depois de ter se recuperado e vencido o Brusque na última rodada. Já a equipe alagoana vive uma enorme pressão, em razão de ser o lanterna da competição e, de olho na reabilitação, terá a estreia do técnico Daniel Paulista, ex-Guarani. O retrospecto do Tubarão fora de casa neste Brasileiro não é animador. Foram três jogos e três derrotas, para Criciúma, Cruzeiro e Bahia.





Além de acabar com o jejum, o Alviceleste sabe da importância de pontuar para engatar uma sequência de bons resultados e se distanciar da parte de baixo da tabela. O Tubarão é o 13º, com oito pontos. Uma boa campanha na Série B depende de regularidade, que o Londrina espera ter a partir de agora.





O início ruim manteve o LEC por algumas rodadas na zona do rebaixamento. Depois de ganhar na estreia, o time passou cinco jogos sem vencer até se recuperar diante do Brusque. Com 38% de aproveitamento, o Tubarão tem apenas um ponto a mais que Guarani e CSA, que hoje estão entre os quatro últimos do Brasileiro. Por isso, conseguir uma sequência positiva é fundamental para olhar para a parte de cima da tabela.

Continua depois da publicidade





Confira nomes dos titulares desta quarta na FOLHA