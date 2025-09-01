Rema Londrina conquista vice-campeonato no Brasileiro de Paracanoagem

O Rema Londrina/Iate Clube/FEL se consolida como um dos principais projetos de paracanoagem do país. Neste domingo (31), a equipe londrinense conquistou cinco medalhas no Campeonato Brasileiro de Paracanoagem, disputado em Lagoa Santa (MG), e garantiu o vice-campeonato na classificação geral por equipes. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Canoagem.





As cinco medalhas foram conquistadas em provas de 200 metros. Com o tempo de 53s06, Carlos Henrique Pianissoli garantiu a medalha de ouro na categoria VL3, para competidores de canoa com mobilidade de tronco, braços e perna. Essa foi a primeira medalha de ouro do atleta em campeonatos nacionais.





“É uma sensação inexplicável. Agora, pretendo trabalhar bastante, ainda mais forte, para manter o patamar dessa medalha de ouro”, comemora Carlos Henrique Pianissoli.





O projeto também alcançou duas medalhas de prata na categoria KL1, para atletas com caiaque que têm mobilidade exclusivamente de braços. Brenda Fernandes, única mulher da equipe, cruzou os 200 metros em 1m07s83. Anderson Benatti completou a prova em 53s02.





Para fechar, foram outras duas medalhas de bronze. Erick Farias cravou 54s53 na categoria KL2, que prevê competidores de caiaque com mobilidade de braços e tronco. Leandro Junior concluiu em 59s87 a prova da categoria VL2, para atletas que usam canoa e possuem mobilidade de braços e tronco.





“A sensação é de missão cumprida. Estou muito feliz com a classificação geral. Eu não posso dizer que eu não esperava as medalhas, mas alguns resultados me surpreenderam de maneira muito positiva, como a medalha de ouro do Carlos Henrique na categoria VL3, que é muito disputada. Foram provas sensacionais”, analisa o técnico Gelson Moreira de Souza.





Também participaram da competição os atletas Eduardo Lima, Jefferson Machado e Breno Santos. A equipe londrinense foi comandada pelo técnico Gelson Moreira de Souz. O preparador físico Vitor Loni também integrou a comissão técnica.





O Instituto Rema Londrina conta com incentivo do Proesporte, da Copel, e apoio do Governo do Estado do Paraná. Além disso, o projeto tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Municipal de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL), além do Iate Clube de Londrina.



