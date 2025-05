Reunião com diretor técnico pode definir reforços do Londrina EC

O técnico Claudinei Oliveira se reuniu nesta segunda-feira (17) com Dado Cavalcanti, diretor técnico da Squadra Sports, dona da SAF do Londrina Esporte Clube.





O próprio treinador confirmou o encontrou em entrevista após a derrota para o Athletico Paranaense por 1 a 0 e a FOLHA confirmou que o encontro foi durante a manhã, na busca por alinhar os objetivos para a sequência da temporada.

“É sentar para entender as necessidades e as possibilidades da segunda fase. Se der para trazer mais alguém, vamos trazer”, destacou o técnico do Tubarão, que tem até o último dia útil antes do início das quartas de final para registrar novos jogadores.





“O centroavante está aí, com características diferentes, dá peso no jogo aéreo, não precisamos deixar o Pablo 80, 85 minutos. Está tudo dentro do que foi planejado”, seguiu Claudinei, citando a contratação de Kaique, atacante de 20 anos, 1,95m, que estreou contra o Furacão no sábado.





