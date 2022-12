Richarlison foi o esportista mais buscado no Google em 2022

Na manhã desta quarta-feira (07), o Google, a maior ferramenta de busca do mundo, divulgou a lista dos esportistas mais pesquisados pelos brasileiros no anos de 2022. Richarlison, o artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, é o líder do ranking.



Grandes nomes do esporte também figuram na lista, como os tenistas Rafael Nadal, Novak Djokovic e Serena Willians.

Agora, as grandes surpresas são as presenças dos jogadores do Corinthians entre os dez mais pesquisados do ano. São eles: Yuri Alberto, no top três, e Fausto Vera, em quinto.



Outro nome já esperado na lista é o de Karim Benzema. O francês fez uma ótima temporada pelo Real Madrid, conquistando a Liga dos Campeões, e recebeu o prêmio de Melhor Jogador do Mundo pela revista France Football.





Além disso, acabou se machucando nos treinamentos da seleção francesa para a Copa e deixou a delegação antes mesmo do início do Mundial do Qatar.



Veja a lista dos esportistas mais pesquisados no Google em 2022:



1. Richarlison

2. Charles "do Bronx"

3. Yuri Alberto

4. Novak Djokovic

5. Fausto Vera

6. Bia Haddad

7. Karim Benzema

8. Popó

9. Rafael Nadal

10. Serena Williams