Roberto Fonseca acerta com o São Bento após terminar sua 8ª passagem pelo LEC

Um dia após deixar o comando do Londrina, o técnico Roberto Fonseca foi anunciado como novo treinador do São Bento. Será a segunda passagem de Fonseca pela equipe de Sorocaba, que vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista em 2024.



Fonseca deixou o LEC na última segunda-feira e foi anunciado no dia seguinte pela equipe paulista. O último jogo do treinador no comando do Tubarão foi na sexta-feira (17) na derrota por 1 a 0 pelo Novorizontino, pela penúltima rodada da Série B.