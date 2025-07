Robson participa de treino e Londrina EC deve ter elenco completo contra o CSA

O Londrina Esporte Clube realizou nesta quinta-feira (24) o penúltimo treino antes do confronto contra o CSA, marcado para sábado (26), às 19h30, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Silva teve o elenco completo à disposição na atividade, que contou com a participação do meia Robson Duarte, recuperado de dores na coxa.





Substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Itabaiana-SE, no último sábado (19), Robson treinou normalmente com os demais companheiros durante o período aberto à imprensa. O camisa 10 recebeu um dos coletes entregues pelo treinador e participou de uma movimentação em campo reduzido. O atacante Henrique, que entrou no lugar de Robson na rodada anterior, recebeu um colete adicional junto aos titulares, mas deve mesmo começar no banco.

Com isso, a tendência é que o Londrina repita a escalação da última rodada. O time deve ir a campo com Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Robson Duarte; Vitinho, Iago Teles e Eliel. A única ausência confirmada segue sendo o zagueiro Caio, que sofreu ruptura de ligamentos no joelho e está fora do restante da temporada. A cirurgia do jogador está marcada para este sábado (26).





50 jogos

A partida contra o CSA também será especial para dois titulares da equipe. O lateral Maurício e o atacante Iago Teles chegarão à marca de 50 partidas com a camisa alviceleste. Ambos foram contratados para a disputa da Série C do ano passado e se firmaram como peças importantes do elenco.

“Cheguei aqui sabendo do meu potencial. Muitos não me conheciam, mas agora já conhecem mais, especialmente com esses 50 jogos. Foi uma adaptação positiva. Primeiro atuei como lateral-direito, depois passei para o lado esquerdo e consegui me adaptar bem”, afirmou Maurício, de 24 anos. O jogador, ex-Villa Nova-MG, renovou com o clube em janeiro até o fim de 2026.

Já Iago Teles é um dos principais nomes da temporada no Londrina. Com 13 gols e cinco assistências, é o artilheiro do time em 2025, mas ainda não tem futuro definido. O contrato do camisa 11 vai até o fim do ano, e as conversas sobre renovação estão em andamento.



“Meu foco é aqui. Se for para sair, será em função do que estou fazendo dentro de campo. Quero jogar, me divertir e ser feliz no Londrina. Converso com meus empresários, claro, mas estou concentrado em continuar fazendo o meu melhor. Temos uma conversa encaminhada com o clube e, nos próximos dias, vamos decidir se renovo ou não”, afirmou o atacante.



Reforços são apresentados

O clube também apresentou nesta quinta-feira o zagueiro Wellington, 24, e o centroavante Quirino, 31, ambos já antecipados pela FOLHA. Enquanto o defensor apenas correu em volta do gramado, o atacante participou normalmente da atividade. Caso tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta sexta, Quirino pode ser relacionado para o duelo contra o CSA.

