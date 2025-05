Rodrigo Garro se 'salva' em atuação ruim do Corinthians e dá a cara a tapa

O jogo que marcou a eliminação do Corinthians ainda na fase de grupos da Copa Sul-Americana não foi de todo ruim. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Huracán, da Argentina, o Timão tem um saldo positivo: o retorno de Rodrigo Garro.





O camisa 8 entrou aos 11 minutos do segundo tempo e ajudou a organizar o meio-campo. Foi a primeira aparição do jogador em dois meses, desde que entrou em processo de recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Mesmo sem ritmo, Garro melhorou a dinâmica do setor com troca de passes rápidos e foi participativo no ataque, principalmente com escanteios. Em pouco mais de 40 minutos em campo, já mostrou por que é o principal jogador do elenco alvinegro.





Aos 23 minutos, cobrou falta próxima ao bico direito da área e quase abriu o placar. Até aquele momento, o Corinthians ainda não tinha chegado com tanto perigo ao gol do Huracán.

Além disso, pouco tempo depois da cobrança, ele também foi derrubado na área e ficou reclamando de pênalti. A arbitragem mandou seguir, mas a jogada deixou dúvidas sobre um possível puxão do zagueiro ao camisa 8.





Após o apito final, Garro ainda concedeu entrevista na saída de campo e deu a capa a tapa, assumindo responsabilidade pela eliminação - mesmo sem ter entrado em campo durante quase toda a fase de grupos da Sul-Americana.

"Eles têm um time difícil [de enfrentar], jogando em casa são fortes, não conseguimos controlar o jogo e não fizemos uma boa partida, mas temos que continuar. Destaco também o que o árbitro fez, porque para mim foi um pênalti incrível. Eu não quero colocar a culpa no árbitro, mas eu quero ressaltar [o lance], porque eu acho que um gol muda você, mas bem, eu fiquei bravo e não quero procurar alguém para culpar. Pesa muito. Qualquer eliminação, qualquer partida perdida é muita coisa, mas já superamos momentos piores" comentou Rodrigo Garro, em entrevista à ESPN.





Ao contrário de Memphis, apagado durante 90 minutos, Garro mostrou que o Corinthians tem espaço para evoluir com Dorival Júnior - e fez isso em menos de um tempo no gramado. Inclusive, o retorno definitivo do meia é uma das esperanças do técnico para tirar o Timão do marasmo tático.





O Garro é um grande jogador, ele vem evoluindo, vem melhorando. Tínhamos a expectativa de 30 minutos, até uma conversa com ele, e ele me posicionou dessa forma. Eu espero que ele continue nesse processo de evolução e rapidamente se reintegre ao nosso grupo.Dorival Júnior, em coletiva.