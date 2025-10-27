Pesquisar

Segue no comando

Roger confirma permanência no Londrina e data de reapresentação

Matheus Camargo - Redação Folha
27 out 2025 às 16:52

Rafael Martins / LEC
O técnico Roger Silva permanece no Londrina em 2026 e já planejou a pré-temporada da equipe. O comandante alviceleste tinha cláusula de renovação em caso de acesso e confirmou, em entrevista à rádio Clube FM, que assinou novo vínculo com o Tubarão para o próximo ano.


“Não tem sondagem, tenho contrato e renovei meu vínculo com o Londrina. Já deixei a pré-temporada pronta, está nas mãos do Dado (Cavalcanti, diretor técnico da Squadra Sports), do Lucas (Magalhães, executivo de futebol) e da nossa equipe”, garantiu Roger Silva, vice-campeão brasileiro da Série C com o LEC.

De acordo com o planejamento do treinador, a reapresentação do elenco será em 1º de dezembro, com folgas programadas entre os dias 23 e 26 e entre 30 de dezembro e 2 de janeiro, para Natal e Ano Novo. O Campeonato Paranaense começa em 7 de janeiro.


A ideia é que o Londrina realize de três a quatro amistosos durante a pré-temporada, e a participação em algum torneio preparatório não está descartada. “Minha cabeça está no Londrina. Queremos uma grande pré-temporada para fazer um grande Paranaense”, afirmou Roger.

O técnico demonstrou confiança na montagem do elenco de 2026 e deixou nas mãos da diretoria, especialmente de Gustavo Dias, analista de mercado do clube, a missão de indicar bons nomes para a Série B.


“O Gustavo Dias, que é o nosso scout de mercado, está ali na mesa com a gente. Foi legal ele estar comigo na sala, até para entender características de jogo, modelo, e estar juntos. Temos uma lista muito boa de atletas, caras que estão na Série B, que estão performando, que ainda têm gasolina no tanque para queimar e vão nos ajudar. São jogadores com características de uma equipe muito forte fisicamente”, disse Roger, que quer um time competitivo e intenso para a próxima temporada.

“Algo de que não vamos abrir mão: precisamos de jogadores de força, jogadores fortes. A Série B pede isso. Claro que a qualidade é um princípio, mas vamos priorizar atletas fortes, com muita minutagem no ano, caras que suportam 40, 45 jogos por temporada. Precisamos desses caras”, completou.


WALLACE QUER 2026 AINDA MELHOR

O zagueiro Wallace, capitão da equipe, projeta um 2026 ainda melhor. O jogador admitiu, em entrevista à Paiquerê 91,7, a frustração com a derrota na final da Série C, mas exaltou a temporada do Londrina. O experiente defensor de 37 anos tem contrato até o fim do ano, mas deve estender seu vínculo para disputar a Série B com o Tubarão.


“A equipe se portou bem, fez uma grande competição. Temos que dar méritos aos atletas, à comissão, ao estafe e à diretoria, porque, dentro das limitações, entregamos muito. Tivemos a nona derrota no ano todo, e é bom o clube estar se acostumando a chegar nas fases finais das competições, algo que antes era mais intermitente”, afirmou o camisa 4.

“Nos anos vindouros, isso vai se normalizar, e estaremos preparados para que se concretizem os resultados que não conseguimos alcançar com total êxito nas duas competições. Foi um ano excelente, e não tenho dúvida de que o próximo será tão bom quanto, ou até melhor que este. Esse ano aprendemos muito”, destacou Wallace, ao lembrar a final da Série C contra a Ponte Preta, que terminou com derrota alviceleste por 2 a 0, e a semifinal do Campeonato Paranaense, quando o LEC foi eliminado pelo Operário nos pênaltis após perder o jogo de volta no estádio do Café.

Londrina EC Roger Silva Técnico do LEC Renovação de contrato futebol
