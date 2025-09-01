Roger destaca importância da vaga no Londrina e alívio por escapar do 'grupo da morte

O técnico Roger Silva fez questão de destacar a importância da classificação do Londrina Esporte Clube à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe garantiu a quarta colocação geral e agora se prepara para disputar o quadrangular do acesso no grupo B, onde enfrentará Caxias, São Bernardo e Floresta-CE.





Os adversários do Tubarão no grupo são considerados menos tradicionais em relação ao outro lado da chave. O Caxias não disputa a Série B há 20 anos, enquanto São Bernardo e Floresta jamais estiveram na segunda divisão nacional. Já o grupo C reúne clubes com histórico recente na Série B, como Náutico, Ponte Preta, Guarani e Brusque, os três últimos rebaixados da Série B em 2024.

“Claro que eu queria um resultado melhor contra a Ponte, até para mostrar que podemos competir em alto nível com essas equipes, mas estou satisfeito com o chaveamento. O outro grupo virou uma espécie de ‘grupo da morte’, com os quatro maiores investimentos da Série C. São times fortes, que vão brigar pelo acesso. Mas nós também estamos nessa briga, e vamos buscar nossa vaga na Série B do ano que vem”, avaliou o treinador alviceleste.





Além da classificação, o Londrina terminou a primeira fase com uma vantagem importante: fará o último jogo do quadrangular como mandante, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). A possibilidade de decidir em casa era um objetivo da comissão técnica desde que a equipe confirmou sua vaga entre os oito melhores.

“Nossos resultados em casa nos credenciaram a terminar em quarto lugar. Agora, vamos valorizar cada ponto. Se não for possível vencer o São Bernardo fora de casa, a gente pontua e volta. Eu vou me apegar a essa energia positiva que temos dentro do VGD. Não vou me prender ao que passou, nem lamentar. Vamos seguir em frente. Precisamos pontuar fora e dentro de casa para subir”, completou Roger.





Apesar do clima de otimismo, o técnico ainda busca o melhor encaixe do time titular para a sequência decisiva. Durante a primeira fase, Roger realizou uma série de testes na equipe, com alterações táticas e mudanças de peças. Contra o Náutico, por exemplo, apostou na dupla Eliel e Quirino no setor ofensivo pela primeira vez. Diante do Brusque, utilizou três zagueiros. Vitinho perdeu espaço na equipe, enquanto João Vitor recuperou a titularidade na lateral-direita, após uma longa sequência de jogos com Cedric.

A indefinição, no entanto, não preocupa o comandante. “Conheço bem o grupo e temos buscado variações. Em alguns jogos, tentei experiências diferentes, como o Robson atuando mais aberto, com dois meias por dentro. Em cerca de 30 minutos, conseguimos uma construção em três que encaixou bem. Mas o trabalho é duro, e os jogadores têm se entregado. A performance física do time cresce a cada partida. Melhoramos fisicamente, estamos conseguindo correr e competir. Agora, precisamos caprichar mais na penúltima bola, escolher melhor o último passe para sermos mais cirúrgicos nas finalizações”, analisou.





Definição da CBF

O Londrina estreia no quadrangular final da Série C no próximo fim de semana, contra o São Bernardo, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. A data e o horário da partida ainda serão confirmados pela CBF.

Na sequência, o Tubarão receberá o Floresta e o Caxias, ambos no VGD. Depois, viaja para enfrentar novamente Caxias e Floresta, e encerra sua participação em casa, diante do São Bernardo, em um jogo que pode ser decisivo para o retorno do clube à Série B.





