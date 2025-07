Roger fala em guerra contra CSA e pede ‘quatro ou cinco’ reforços

O Londrina fez um primeiro tempo de pressão e um segundo "de manual" contra o Itabaiana (SE) no sábado (19), no VGD (Vitorino Gonçalves Dias) e venceu por 2 a 0 pela Série C. Os gols do LEC foram marcados ainda na primeira etapa: Eliel abriu o placar aos 18 minutos e Iago Teles ampliou aos 29. O Tubarão soube controlar as ações da partida, anulou a equipe visitante e garantiu três pontos essenciais para seguir firme na briga pelas primeiras posições.





O técnico Roger Silva, em coletiva de imprensa após o jogo, elogiou o desempenho dos atletas e classificou a atuação como uma resposta à altura após o tropeço na Paraíba, quando o time jogou mal e foi superado pelo Botafogo.

“Esse é o Londrina que a gente tem trabalhado: uma equipe forte, lúcida no último terço, que passa bem a bola, que faz boas ações, que envolve o adversário com toques rápidos e ataca a linha. Uma equipe que não se frustra ao errar um gol, vai buscar de novo. Que joga em linha alta, dentro do campo adversário, forçando o erro o tempo todo. É isso que estamos buscando”, disse o técnico, que gostou do que viu no segundo tempo. "É time de 'malandro', como eu falo no vestiário. Time de malandro joga assim: está com o resultado na mão, não acelera, controla bem o jogo, se tem alguém caído, para, vai minando o adversário, tirando força."





O comandante alviceleste vem lidando com constantes baixas no elenco. O centroavante Edson Cariús, com fascite plantar, foi preservado do jogo contra o Itabaiana. O zagueiro Caio, com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, está fora do restante da temporada. Já o meia Robson Duarte, que começou bem a partida, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo e será reavaliado nos próximos dias.

"Lamento as perdas. Elas nos ferem. Ter [a lesão de] um jogador como o Caio, em ascensão, jovem, com o mercado de olho, entregando muito... mas fico feliz também pelo Yago Lincoln [que entrou na defesa, ao lado de Wallace]. Nos últimos 15 dias, ele foi o cara que mais melhorou no dia a dia, o que mais tem performado, tentando ouvir as orientações defensivas do Eduardo [Abdo, auxiliar]. Fez um jogo maravilhoso. Fruto de trabalho", pontuou.





ESTRELA

O técnico exaltou a estreia do centroavante Eliel, que marcou o primeiro gol do Londrina na partida. Para Roger, o modelo de jogo do time pede um camisa 9 mais móvel, com maior capacidade técnica no terço final do campo.





“O Eliel é um menino com potencial para ser um dos grandes ‘noves' do Brasil. Está passando por uma correção de rota. Eu disse para ele: ‘Nosso trabalho é fazer com que a bola chegue. Esteja preparado’. Ele foi muito bem”, afirmou o técnico, que ainda elogiou a partida de Henrique, que também fez a função de centroavante. “Tive uma conversa com ele e tem nos surpreendido positivamente. Amo jogador que entrega o que ele entrega: corre, briga, luta, erra e tenta de novo. A Série C exige isso. Ele terá muita minutagem conosco.”

REFORÇOS

Além de Eliel, o Londrina anunciou recentemente a chegada do atacante Rikelmi, que ainda não estreou. Roger afirmou que o jogador precisa de mais ritmo de treino e que não há pressa para colocá-lo em campo.

Apesar das duas contratações, o treinador pediu reforços. Segundo ele, são necessários mais “quatro ou cinco” jogadores para que o time se mantenha competitivo na reta final da competição.





“Temos a 14ª folha salarial do campeonato. Isso vai fazer diferença na reta final. Não significa que temos que sair gastando. Temos que qualificar. Eu tenho dito isso. Estou fazendo meu melhor com o que temos — que é um bom grupo, com bons jogadores — mas acredito que precisamos de mais quatro ou cinco reforços para elevar o nível de competitividade, qualidade e experiência”, frisou.

GRAMADO

Questionado sobre o estado do gramado do VGD, Roger se limitou a dizer que o Londrina precisa de melhores condições para poder desempenhar bem. O clube estuda mandar o jogo contra o Náutico, no início de agosto, no Estádio do Café, como forma de preservar o campo principal. A decisão deve ser tomada nas próximas semanas, após a partida contra o CSA, e dependerá, claro, da posição do time na tabela da Série C.

PREPARAÇÃO

De olho no confronto direto contra o CSA, marcado para sábado (26), às 19h30, novamente no VGD, Roger afirmou que a preparação será intensa — e que o objetivo é transformar a partida em uma “guerra” para garantir a vaga na próxima fase da Série C.





“Vamos entregar tudo: semana caprichada, excelência, controle de carga, vídeo sobre o adversário. Dentro da nossa casa, temos que fazer valer. Espero que o torcedor compareça e lote o estádio. Ele tem feito a parte dele. A vitória também é dele”, finalizou.





No jogo contra o Itabaiana, 3.240 torcedores foram ao VGD — um público abaixo do registrado nas últimas partidas em casa. Contra o Guarani, por exemplo, foram 5.677 presentes no estádio.





