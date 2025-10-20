Roger pede respeito ao Londrina e acredita em título em Campinas

O técnico Roger Silva manteve a confiança no Londrina após o empate sem gols diante da Ponte Preta, neste sábado (18), no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), pela partida de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou a decisão aberta para o confronto de volta, no próximo sábado (25), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.





Mesmo sem a vitória, o treinador destacou a entrega da equipe e afirmou acreditar que o Tubarão tem condições de conquistar o título fora de casa. Segundo Roger, a preparação para a semana decisiva será conduzida com o mesmo padrão de trabalho e comprometimento que marcaram o quadrangular do acesso, fase em que o Londrina terminou como líder de seu grupo e garantiu o retorno à Série B em 2026.

Publicidade

Publicidade





“Vou motivar, estar alegre e confiante de que podemos fazer história. Gostaria muito de ter uma foto aqui (no museu do Londrina, no VGD), gostaria muito que pudéssemos, juntos, celebrar esse feito que pode ser o título em Campinas. Eu não vou mudar, nós não vamos mudar. Voltamos na terça com treino de força, na quarta abrimos o campo para o trabalho tático e, na quinta, ajustamos o que observamos do adversário. Sexta é dia de bolas paradas. Vamos manter os treinos com alegria, esperança e foco nessa oportunidade”, afirmou o técnico alviceleste.





Roger também reforçou que o time deve manter a postura ousada e sem receio de arriscar. Citando José Mourinho, o treinador disse que uma equipe que não é favorita precisa chegar “viva” aos últimos 45 minutos da decisão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA



