Roger quer VGD como arma do LEC assim como fez no Athletic

O Londrina busca ser um mandante melhor nos últimos anos e tem no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) uma arma importante para isso. O Tubarão, porém, não conseguiu assustar tanto assim seus adversários no estádio da área central, mesmo que se mantenha invicto: são três empates e uma vitória até agora na Série C. Para melhorar, o LEC aposta em seu novo comandante.





Roger Silva estreia como técnico do time alviceleste no domingo (15), contra o Figueirense, às 16h30, e quer o VGD como um ambiente hostil para os adversários. O treinador mira uma campanha ao menos semelhante à que teve em 2024 no comando do Athletic, que conseguiu o acesso à Série B.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Na oportunidade, o time mineiro encerrou a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C com nove jogos disputados na Arena Sicredi, em São João del-Rei, com oito vitórias, nenhum empate, e apenas uma derrota. O aproveitamento foi de 88,9%.





Publicidade

Pode causar espanto





A primeira impressão de Roger em relação ao VGD foi positiva. Em fala divulgada pelas redes sociais do clube, o ex-atacante disse que quer a casa alviceleste causando "espanto" nos rivais.

Publicidade

“Nosso torcedor vai fazer toda a diferença. Nossa casa pode causar espanto ao adversário, o torcedor está pertinho, e juntos, juntos mesmo, poderemos comemorar o acesso”, disse o técnico.

No quadrangular final da Série C do ano passado, a força do Athletic de Roger como mandante foi fundamental. A equipe conquistou duas vitórias e empatou somente uma vez na Arena Sicredi, incluindo o triunfo sobre o próprio Londrina na rodada final, por 2 a 1, que garantiu o acesso.

Publicidade





Apenas a Ferroviária fez campanha melhor em casa naquela fase do torneio, com três vitórias em três jogos. Em comparação, o LEC disputou as mesmas três partidas e terminou o quadrangular com uma derrota, um empate e uma vitória.

"Dentro de casa precisamos ser muito fortes. As equipes que subiram nos últimos dois, três anos foram as que, principalmente na fase final, conseguiram as vitórias dentro de casa. Aqui precisa ser, e já está sendo, um caldeirão”, seguiu Roger.

Publicidade