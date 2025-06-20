Roger, técnico do Londrina EC, vê elenco 'faminto' e projeta reforços

O técnico Roger Silva confia no elenco atual do Londrina Esporte Clube e não quer ansiedade na busca por reforços na janela de transferências que abre no dia 10 de julho. Mesmo com possíveis saídas, o comandante alviceleste garante que as conversas com a diretoria são quase diárias sobre o assunto e não vê a equipe tendo problemas na sequência da Série C.
"Estou satisfeito com o que tenho, tem muita gente treinando bem", destacou Roger Silva em entrevista à Paiquerê 91,7.
"Preciso de todos motivados. No Londrina não cabe desânimo, biquinho. Se você não começar jogando, sua chance é entrar e ajudar. É esse tipo de atleta que eu quero", indicou Roger Silva sobre a composição do elenco do Tubarão.
"A primeira impressão foi ótima. Já tinha enfrentado e conhecia alguns jogadores, assisti a dois jogos e, mesmo sem bons resultados, vi qualidade. Quando olhei o todo, percebi que poderíamos evoluir a equipe, e é o que vamos buscar. Cheguei de coração aberto. Precisaremos de uma, duas, talvez três peças na próxima janela para aumentar nosso poder de fogo, elevar a qualidade e a competitividade interna, mas não vim para estourar a folha salarial. É um trabalho de reconstrução, sempre com responsabilidade financeira, mas com a meta clara de fortalecer a equipe."
Na conversa, o comandante alviceleste enfatizou o bom início no LEC, passando pela vitória por 2 a 1 diante do Figueirense na estreia. Sem jogo neste final de semana, Roger terá um jogo-treino neste sábado (21), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), contra a Portuguesa Londrinense, para manter o ritmo da equipe, que só volta a jogar no próximo dia 28, contra o Retrô, na Arena Pernambuco, pela Série C.
Atletas motivados
"Tínhamos atletas tristes, desmotivados, e agora estão motivados. A ideia é validar o momento. Quem estiver bem, vai jogar. É jogo a jogo", disse Roger Silva, que tem dado chances a jogadores que não tinham minutagem com Claudinei Oliveira.
"Queremos dar tempo ao João (Tavares), ao Marco (Antônio), entender qual nível eles podem atingir com a gente e até onde podem chegar. Isso será feito com muita cautela. Eles precisam de minutos."
Sem cadeira cativa
"O processo continua aberto para titulares e reservas. Pretendia manter os 11 iniciais (contra o Figueirense) pela sequência e pelos pontos conquistados, mas o time vinha de três jogos sem vencer. Buscamos ser justos: ouvi auxiliares da casa e percebi atletas desanimados por falta de oportunidade , que entravam bem e depois saíam da equipe. A troca de treinador costuma reacender essa esperança", seguiu Roger sobre suas percepções iniciais no LEC. Um dos jogadores que mais agradaram o treinador foi Robson Duarte, que pode ser titular na partida diante do Retrô.
"Nosso scout já apontava o Robson muito bem na Coreia atuando pelo meio, como 'pensador', passe qualificado, chute de fora da área, último passe. Vimos isso nos treinos. Ele cumpriu as funções e treinou forte."
Comparação com o Athletic
Roger Silva foi responsável por levar o Athletic à Série B no ano passado, tendo vencido o Londrina no jogo decisivo do quadrangular final por 2 a 1. O treinador surpreendeu ao comparar os elencos e afirmou que o Tubarão pode ter peças até melhores do que tinha a equipe mineira.
"Tenho uma certeza: este time é tão bom quanto o do Athletic do ano passado. Lá, tivemos muito tempo juntos, e acredito que podemos ter o mesmo sucesso aqui. Até acho que aqui temos trocas (para o segundo tempo) melhores do que tínhamos lá. No ano passado, eles contavam com duas ou três peças que faziam muita diferença, davam um peso maior ao elenco do meio para a frente. Mas aqui vejo um elenco qualificado, jogadores com fome", indicou.
