Roger, técnico do Londrina EC, vê elenco 'faminto' e projeta reforços

O técnico Roger Silva confia no elenco atual do Londrina Esporte Clube e não quer ansiedade na busca por reforços na janela de transferências que abre no dia 10 de julho. Mesmo com possíveis saídas, o comandante alviceleste garante que as conversas com a diretoria são quase diárias sobre o assunto e não vê a equipe tendo problemas na sequência da Série C.





"Estou satisfeito com o que tenho, tem muita gente treinando bem", destacou Roger Silva em entrevista à Paiquerê 91,7.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Preciso de todos motivados. No Londrina não cabe desânimo, biquinho. Se você não começar jogando, sua chance é entrar e ajudar. É esse tipo de atleta que eu quero", indicou Roger Silva sobre a composição do elenco do Tubarão.





"A primeira impressão foi ótima. Já tinha enfrentado e conhecia alguns jogadores, assisti a dois jogos e, mesmo sem bons resultados, vi qualidade. Quando olhei o todo, percebi que poderíamos evoluir a equipe, e é o que vamos buscar. Cheguei de coração aberto. Precisaremos de uma, duas, talvez três peças na próxima janela para aumentar nosso poder de fogo, elevar a qualidade e a competitividade interna, mas não vim para estourar a folha salarial. É um trabalho de reconstrução, sempre com responsabilidade financeira, mas com a meta clara de fortalecer a equipe."



Publicidade





Na conversa, o comandante alviceleste enfatizou o bom início no LEC, passando pela vitória por 2 a 1 diante do Figueirense na estreia. Sem jogo neste final de semana, Roger terá um jogo-treino neste sábado (21), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), contra a Portuguesa Londrinense, para manter o ritmo da equipe, que só volta a jogar no próximo dia 28, contra o Retrô, na Arena Pernambuco, pela Série C.

Atletas motivados

Publicidade





"Tínhamos atletas tristes, desmotivados, e agora estão motivados. A ideia é validar o momento. Quem estiver bem, vai jogar. É jogo a jogo", disse Roger Silva, que tem dado chances a jogadores que não tinham minutagem com Claudinei Oliveira.

Publicidade





"Queremos dar tempo ao João (Tavares), ao Marco (Antônio), entender qual nível eles podem atingir com a gente e até onde podem chegar. Isso será feito com muita cautela. Eles precisam de minutos."



Sem cadeira cativa

Publicidade





"O processo continua aberto para titulares e reservas. Pretendia manter os 11 iniciais (contra o Figueirense) pela sequência e pelos pontos conquistados, mas o time vinha de três jogos sem vencer. Buscamos ser justos: ouvi auxiliares da casa e percebi atletas desanimados por falta de oportunidade , que entravam bem e depois saíam da equipe. A troca de treinador costuma reacender essa esperança", seguiu Roger sobre suas percepções iniciais no LEC. Um dos jogadores que mais agradaram o treinador foi Robson Duarte, que pode ser titular na partida diante do Retrô.

Publicidade





"Nosso scout já apontava o Robson muito bem na Coreia atuando pelo meio, como 'pensador', passe qualificado, chute de fora da área, último passe. Vimos isso nos treinos. Ele cumpriu as funções e treinou forte."





Comparação com o Athletic

Publicidade





Roger Silva foi responsável por levar o Athletic à Série B no ano passado, tendo vencido o Londrina no jogo decisivo do quadrangular final por 2 a 1. O treinador surpreendeu ao comparar os elencos e afirmou que o Tubarão pode ter peças até melhores do que tinha a equipe mineira.





"Tenho uma certeza: este time é tão bom quanto o do Athletic do ano passado. Lá, tivemos muito tempo juntos, e acredito que podemos ter o mesmo sucesso aqui. Até acho que aqui temos trocas (para o segundo tempo) melhores do que tínhamos lá. No ano passado, eles contavam com duas ou três peças que faziam muita diferença, davam um peso maior ao elenco do meio para a frente. Mas aqui vejo um elenco qualificado, jogadores com fome", indicou.



