Ryan Francisco rompe ligamento cruzado do joelho e vai passar por cirurgia

SÃO PAULO - O atacante Ryan Francisco sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo. A lesão ocorreu durante o treino desta terça-feira, no SuperCT.





Ryan torceu o joelho na parte final do treino e precisou deixar a atividade imediatamente. O atacante foi encaminhado ao hospital Albert Einstein, onde passou por ressonância magnética.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O exame apontou a necessidade de cirurgia para correção das lesões. O São Paulo ainda não informou a data da operação.





Ryan foi o artilheiro e melhor jogador da Copinha de 2025, com dez gols marcados. A performance garantiu sua promoção ao elenco profissional logo após o título da competição.

Publicidade





No time principal, Ryan Francisco soma 16 partidas e três gols na temporada. O atacante de 18 anos era uma das principais promessas em ascensão no elenco do Tricolor.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: