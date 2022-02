Saiba quem é o português Vitor Pereira, o novo técnico do Corinthians

Três semanas após a demissão de Sylvinho, o Corinthians acertou a contratação de um novo treinador. O clube chegou a um acordo com o português Vítor Pereira, de 53 anos, que estava livre no mercado desde sua saída do Fenerbahçe, da Turquia, em dezembro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O técnico assinará um compromisso com validade até dezembro de 2022.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Esta decisão demorou mais do que a gente esperava, mas o resultado é exatamente o que a gente queria. Agora, a gente dá as boas-vindas a um cara que foi campeão por onde passou", disse o presidente Duilio Monteiro Alves, ao anunciar em vídeo a contratação do novo comandante.





Pereira foi um dos primeiros nomes cogitados pela diretoria, mas não sinalizou positivamente após as conversas iniciais. Apontando questões familiares, demonstrou que preferia permanecer na Europa.





O Corinthians, então, passou a trabalhar com diferentes nomes e ficou perto de acerto com outro português, Luís Castro, 60. No entanto, as exigências do treinador aumentaram, e Duilio encerrou a negociação, recomendando que assinasse com o Botafogo, também interessado.

Continua depois da publicidade





O presidente retomou as tratativas com Vítor Pereira, melhorou a proposta e teve uma resposta positiva. O treinador foi apresentado aos dirigentes por um velho conhecido, o iraniano Kia Joorabchian, que participou da gestão do clube nos tempos de MSI e agora trabalha como agente.





Volante de carreira modesta, construída em pequenos times de Portugal, Pereira teve algumas de suas primeiras experiências na base do Porto. Cresceu no clube, assumiu a equipe principal e com ela conquistou duas edições do Campeonato Português, em 2011/12 e 2012/13.





Depois disso, dirigiu o saudita Al Ahli, o grego Olympiacos, o turco Fenerbahçe, o alemão 1860 München e o chinês Shanghai SIPG antes de retornar ao Fenerbahçe. Demitido em dezembro, chegou a fazer uma entrevista para assumir o inglês Everton, mas não foi escolhido.





O português, que foi auxiliar de André Villas-Boas no Porto, é considerado um treinador capaz de montar sistemas defensivos fortes. Foi com equipes consistentes que venceu duelos importantes com o Benfica de Jorge Jesus rumo ao bicampeonato nacional.





Apesar dos resultados, ele nunca conseguiu o prestígio do antecessor e ouviu críticas pelo que era apontado como dificuldade de comunicação. "Carisma não ganha títulos", respondeu Pereira, que também tem no currículo um Campeonato Grego (2014/15) e um Campeonato Chinês (2018).





Com a contratação do português, o Corinthians se torna o sétimo clube da Série A do Campeonato Brasileiro a contar com um comandante estrangeiro em 2022. Seus compatriotas Abel Ferreira e Paulo Sousa treinam Palmeiras e Flamengo, respectivamente. Há também dois argentinos, "Turco" Mohamed (Atlético-MG) e Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza), além do paraguaio Gustavo Morínigo e do uruguaio Alexander "Cacique" Medina (Internacional).