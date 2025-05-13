Pesquisar

Saúde mental no futebol

Santos deve recriar seu departamento de psicologia para o elenco profissional masculino

UOL/Folhapress
13 mai 2025 às 15:35

Divulgação/Santos FC
O técnico Cleber Xavier pediu ao CEO Pedro Martins a criação de um departamento de psicologia para o elenco profissional masculino. O time não possui esse setor desde 2023. Agora, o time avalia junto ao departamento de saúde quem e quantos terapeutas serão contratados. A última psicóloga foi Juliane Fechio. 


A grande maioria dos clubes da Série A possui profissionais da psicologia. O presidente Marcelo Teixeira assumiu o clube em dezembro de 2023 e não foi atrás, até agora, da contratação de especialistas para a saúde mental. 

Alguns atletas do Santos recorreram à terapia particular nos últimos meses. Sem essa opção no clube, os jogadores buscaram psicólogos fora do dia a dia de trabalho.


"A importância é grande, já conversei com o Pedro sobre isso. O futebol, em qualquer situação e nos grandes clubes, precisa ter esse departamento para atletas e comissão, ainda mais nesse momento de pressão. Nesse momento difícil, mas também nos momentos bons o atleta sofre pressão. É importante ter um profissional dessa área", afirmou Xavier.


Santos Santos FC Departamento de psicologia Saúde mental Terapia no futebol
