São Paulo avisa mercado que precisa fazer uma venda importante na janela

O São Paulo já avisou a diversos agentes e empresários que está aberto a propostas nesta janela de transferência pois precisa negociar ao menos um jogador. O Tricolor necessita fazer uma grande venda para equilibrar as contas do ano. Para o clube, um negócio pequeno não resolve a situação.





Ainda que valores referentes a Rodrigo Nestor e Galoppo caiam na conta do São Paulo no meio deste ano, o clube ainda vê uma venda como necessária. O principal objetivo do Tricolor é fechar o ano no azul.





O orçamento da temporada prevê arrecadação de R$ 155 milhões com vendas de jogadores. Até aqui, o Tricolor soma R$ 85 milhões com as saídas de William Gomes, Nestor, Wellington Rato, Michel Araujo e Erick.





O clube acredita que vem conseguindo ficar dentro dos valores orçados no início da temporada. A chegada de Wendell e Oscar ajudou a inflar o balancete trimestral, porém o problema foi apenas contábil e não pesou propriamente nas finanças do clube.





Jogadores como Pablo Maia, Bobadilla e Matheus Alves são cotados para deixarem o clube em caso de proposta. Ainda assim, não são os únicos negociáveis e boas propostas serão analisadas por qualquer nome.